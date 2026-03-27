Trunk Tamás elárulta: így csinálhatsz milliókat a 25 év alattiak SZJA-mentességéből!

Trunk Tamást aligha kell bemutatni, pláne a Z-generáció tagjai számára, de talán nem lövünk mellé azzal, ha azt állítjuk, hogy a fiatalember neve mára nemcsak ebben a korosztályban ismert. A közösségi médiafelületeken csak Dablty néven futó véleményvezér még tinédzserként vált ismertté azzal, hogy a sneakerhead világ cipőkultúrájáról és a márkák pszichológiájáról beszélt. Mára elismert szakértő lett ezen a területen. Egy nemrég, a TikTokra feltöltött videójában azonban új oldaláról ismerhettük meg a népszerű tartalomgyártót, aki megosztotta népes rajongótáborával, hogy miként sáfárkodik a kormány által a 25 év alatti fiatalok számára biztosított szja-mentességgel.

Az szja-mentesség miatt jelentősen több pénz marad a 25 év alatti fiatalok zsebében, amit akár okosan be is lehet fektetni - ahogy azt a népszerű influenszer is teszi.

Így fekteti be az szja-mentességgel megspórolt pénzt Dablty

A népszerű influenszer a rajongói kérdésekre válaszolva beszélt arról, hogy miként fekteti be a pénzét. Egészen konkrétan arra volt kiváncsi több követője is, hogy érdemes-e egy-egy különleges és egyedi cipőbe invesztálni. Erre a kérdésre is megadta a választ Tamás, aki nem kertelt és elmondta, hogy ETF-ekbe és Magyar Állampapírba fekteti a pénzét, utóbbi kapcsán pedig hozzátette, hogy ezt tartja az egyik legbiztonságosabb módszernek. Majd rátért arra is, hogy mennyit fektet be, illetve azt is elmondta, hogy miből forgatja be ezt a pénzt.

Szerintem fontos az, hogy a lehetőségeinkre odafigyeljünk és a lehető legjobban kihasználjuk őket. Ami zseniális, hogy Magyarországon a 25 év alattiaknak van egy szja-mentessége, és én kiszámoltam azt, hogy mennyi az a pénz, amit megtakarítok ezzel az szja-mentességgel a bejövő összegeimből, amit nem kell, ugye, leadóznom. Én azt a pénzt minden hónapban hozzáteszem ehhez a befektetésemhez, és így a kamatos kamaton keresztül ez szépen hónapról hónapra növekedik, és tulajdonképpen abból az adott összegből, amit az szja-mentességből megspórolok, még egy jó nagy összeget pluszban megspórolok

- árulta el a közösségi platformon Trunk Tamás.

Sokan csak úgy tekintenek a 25 év alattiak szja-mentességére, mint egy kis extra zsebpénzre, ami hó végén ott marad a számlán. De ha okosan bánsz a havi szinten akár százezer forintot is meghaladó adómegtakarítással, akkor