5+1 lépés, amellyel a magyar állam a bankok helyett a családokat védte meg

Az elmúlt másfél évtized gazdasági nehézségei, a devizahitel-válságtól a koronavírus-járványon át az inflációs sokkig, komoly terhet jelentettek volna a magyar családok számára. A kormány azonban több olyan intézkedést vezetett be, amelyek célja az volt, hogy a pénzügyi rendszer kockázatainak költségeit ne a lakosság, hanem a bankok, a bankrendszer viselje. Így védték meg a magyar családokat.

Az alábbiakban bemutatjuk azt az 5+1 fontos lépést, amellyel az állam fellépett a bankokkal szemben a magyar emberek érdekében.

1. Magas bankadó: a pénzügyi szektor is részt vállal a közterhekből

Magyarországon a bankok különadót fizetnek, amelynek célja, hogy a pénzügyi szektor is hozzájáruljon a gazdasági stabilitás fenntartásához. Ez az intézkedés azt jelenti, hogy a bankok nyereségük egy részét befizetik a költségvetésbe, így a válságkezelés költségei nem kizárólag a lakosságot terhelik. Ez a bevétel hozzájárul az állami kiadások finanszírozásához, például a családtámogatásokhoz és a gazdaság stabilizálásához.

2. A devizahiteles veszteségek bankokra terhelése

A 2000-es években tömegek vettek fel devizaalapú hiteleket, amelyek törlesztőrészletei az árfolyamváltozások miatt drasztikusan megemelkedtek. A kormány a devizahitelek forintosításával megszüntette az árfolyamkockázatot, ami jelentős könnyebbséget hozott a családoknak.

A forintosítás és az elszámoltatás komoly veszteséget okozott a bankoknak, ugyanakkor stabilabb helyzetbe hozta az adósokat. A bírósági gyakorlat azóta is több esetben a bankokat kötelezi visszatérítésekre tisztességtelen tájékoztatás miatt. Ez az intézkedés százezrek pénzügyi helyzetét stabilizálta, és kiszámíthatóbbá tette a törlesztést.

3. Tranzakciós illeték: a bankok is hozzájárulnak a rendszer működéséhez

A pénzügyi tranzakciós illetéket a bankok fizetik az államnak az utalások és készpénzfelvételek után. Bár a lakosság számára bizonyos szolgáltatások, például a havi két ingyenes készpénzfelvétel 150 ezer forintig, továbbra is díjmentesek, az illeték befizetése a bankokat terheli.