Hollywoodi sztár az Andrássy úton: Rob Schneider-t mélyen megrázta a Terror Háza

A budapesti tartózkodását láthatóan nem csak könnyed programokkal tölti Rob Schneider: a világhírű amerikai színész a főváros egyik legmegrázóbb történelmi helyszínét is felkereste.

Rob Schneidert lenyűgözte a Terror Háza

Rob Schneider és a Terror Háza

A Tök alsó, az 50 első randi és a Nagyfiúk filmekből ismert sztár az elmúlt napokban több helyen is feltűnt Budapesten. Részt vett a Patrióták európai uniós pártcsalád rendezvényén, ahol Hajdú Péterrel is közös fotót készített, emellett egy belvárosi borbélyszalonba is ellátogatott, ahol közvetlen stílusával hamar jó hangulatot teremtett. A könnyedebb programok után azonban komolyabb élmény következett: a színész csütörtökön meglátogatta az Andrássy úton található Terror Háza Múzeumot.

A tárlaton Fekete Rajmund történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója vezette végig. A látogatás mély benyomást tett Schneiderre, aki egy videóüzenetben is megosztotta gondolatait.

Sziasztok, Rob Schneider vagyok. Most fejeztem be a budapesti Terror Háza Múzeum megtekintését. Ez a hely a magyar nép erejének és szellemiségének igazi tanúbizonysága. Számukra a második világháború sosem ért véget, egészen 1989-ig tartott, de a nép szellemét nem lehetett megtörni. Ez jól mutatja, milyen erősek ők, és min mentek keresztül.

– fogalmazott.

A színész hozzátette: rendkívül megrázó élmény volt számára a kiállítás, és megtiszteltetésnek érzi, hogy személyesen is ellátogathatott ide. Üzenetében arra is biztatta a turistákat, hogy budapesti látogatásuk során mindenképpen keressék fel a múzeumot. Schneider a vendégkönyvbe is bejegyzést tett, amelyben szintén a magyarok kitartását és erejét méltatta. A múzeum közlése szerint sorai a második világháború és a szovjet megszállás időszakára is utaltak, hangsúlyozva, hogy a magyar nép végül felülkerekedett az elnyomáson.