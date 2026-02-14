Kimondta az igazságot Schmidt Mária: "ha háború lesz, a mi fiainkat fogják először feláldozni"

Schmidt Mária is részt vesz Orbán Viktor 2026-os évértékelőjén, amelyet a Várkert bazárban tartanak szombaton. A Terror Háza Múzeum főigazgatója elmondta, azért Orbán Viktor a biztos választás, mert pontosan tudjuk, mire számíthatunk. "Tudjuk, hogy megőrzi nekünk a békét, és nincs annál fontosabb, mint hogy békében élhessünk."

Schmidt Mária szerint fontos, hogy Orbán Viktor minden évben évértékelőt tart, hiszen ez nem csak visszatekintés arra, mit végzett el a kormány, hanem előre mutatás is. Így tudhatják a választópolgárok, mire számíthatnak, mi az a biztos út, amelyen haladhatnak.

"Hangsúlyozom, nagy kincs az, hogy ilyen biztonságban élhetünk, hogy nincsenek migránsbandák az utcákon, hogy kimehetnek a nők az utcára este, hogy nem kell attól rettegni, hogy elviszik a fiainkat katonának és ágyútölteléknek használják őket.

Ne legyen senkinek illúziója. Ha háború lesz, a nyugatiak elsősorban minket, a mi fiainkat, a mi férjeinket, a mi gyerekeinket fogják feláldozni, nem a sajátjaikat. Az első körben ránk fog sor kerülni. Itt élet-halál kérdése van.

Ez nem túlzás sajnos. Látjuk, hogy ezrével halnak meg a fronton."