Citromsárga riasztás van érvényben: akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek

A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt.
Citromsárga riasztás van érvényben, miután a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 km/h-t, de néhol a 90–95 km/h-t elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak.
A riasztás késő estig van érvényben a Dunántúl nyugati részein, Zalában, a Balaton nyugati részén és a Bakonyban is.
A HungaroMet friss térképét ide kattintva lehet megtekinteni.
