Extrém időjárás Magyarországon, videók érkeztek a havazásról

Extrém időjárás tombol több helyen az országban, március végére még egyszer úgy tűnik, hogy visszaköszön a tél. Sok felé havazás, erős széllökések és rengeteg mennyiségű csapadék hullott, miközben a hőmérséklet is 10 fok alatt maradt. A meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint havazásra kellett számítani Veszprém vármegye magasabban fekvő részein. És ez így is lett.

Extrém időjárás március végén - beköszöntött a havazás a tavasz közepén

Fotó: Kovács Attila / MTI

Elképesztő felvételeket osztott meg a Veol.hu olvasója az újsággal: munkába haladt éjjel a 82-es főúton autóval. Zircen is videóra vették a március végi látványos telet, és egy herendi olvasó felvételén is látszik, hogy a havazás nem kímélte a területet.

2022. Április 3-án szintén ugyanilyen idő köszöntött be az országunkba, akkor is a tavaszi időjárást havazás és téli hideg váltotta fel. Most csütörtökön nem sokkal éjfél előtt A Veol herendi olvasója lencsevégre kapta, hogy autóját teljesen beborította a hó, és jelezte, hogy Hajagon, a hegyen már valamivel korábban is esett a havas eső.

„Gézaházán havazott! Csütörtökön késő este 10 és 11 óra között, amikor 0 fok volt, megmaradt a hó, így az út is latyakos lett” - számolt be egy cseszneki olvasó, Amberger Károly, aki videókat is küldött. A mérései alapján csütörtökön Cseszneken este fél 10-ig 23 milliméter csapadék hullott, míg Zircen 10 milliméter mennyiségű. Napközben eső eset, melyet estére a havas eső váltott mindkét helyen 1-2 fokot mértek. A havazás csak 400 méteres magasságtól volt látványos, a cseszneki Gerendavágának nevezett útelágazástól egészen Zirc-Kardosrétig. A havazás aztán Zirc központjába is megérkezett.

Az előrejelzések alapján pénteken is zord idő várható a térségben, további csapadékkal, amely akár havas eső is lehet, és a szél is viharossá erősödhet.

A Bakonyban az éjszaka folyamán kezdett rá a havazás, rövid idő alatt téli hangulatot teremtve - olvasható az Origo cikkében.