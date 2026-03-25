Durva, mi vár ránk: figyelmeztetést adott ki az időjárás miatt a meteorológia

Jelentős mennyiségű esőre és viharos szélre kell számítani csütörtökön a Dunántúlon - figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében.

Durva időjárás köszönt ránk csütörtökön / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Durva időjárás köszönt ránk csütörtökön

Mint írták, csütörtökön a délelőtti órákban a Nyugat-Dunántúlon fokozatosan erősödik, viharossá fokozódik az északi szél. Délután, de főként a délután második felében és este ebben a térségben nagy területen lesz viharos, erősen viharos a szél, a legerősebb széllökések általában óránként 80-90 kilométer között várhatók, de helyenként ennél erősebb lökések is előfordulhatnak.

Az ország északkeleti harmadának kivételével nagy területen várható jelentős mennyiségű csapadék, kiemelten a Dunántúl nyugati és középső részein a napi csapadékösszeg szerda éjfélig sok helyen meghaladhatja a 20 millimétert, de péntek reggelig a 30, néhol a 40 millimétert is. Péntek reggelig északnyugaton lokálisan az 50 millimétert is elérheti, akár meghaladhatja a csapadék mennyisége. A 24 órás csapadékösszeg kisebb körzetekben a középső országrészben is 20 milliméter felett alakulhat.

Akár 15 centiméter hó is hullhat

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is előfordulhat megmaradó hó. Az éjféli órákig sík területen csak kisebb, a Bakonyban már jelentős, 5-15 centiméter tapadó hóréteg alakulhat ki. Péntek reggelig sík területen a Dunántúl nyugati kétharmad részén legfeljebb 6 centiméter, a Bakonyban 15-25 centiméter, a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-20 centiméter tapadó hó is összegyűlhet.

A HungaroMet Zrt. ezért csütörtökre széllökés veszélye miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegye területére, ahol a legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométerest is. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Veszprém vármegye területén a legerősebb széllökések meghaladják az óránkénti 70 kilométerest, a három vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben csütörtök éjfélig.