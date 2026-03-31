A Pro Filii 100 millió forinttal támogatta Magyarország egyetlen gyermekhospice házának megépülését

A Tábitha Ház a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézményként Magyarország egyetlen gyermekhospice házaként közel 15 éve nyújt komplex – orvosi és pszichológiai – támogatást gyógyíthatatlan beteg gyermekeket nevelő családok számára. A jelenleg működő intézményben eddig több mint 360 családot kísértek a legnehezebb időszakban. A gyermekhospice és palliatív ellátás célja, hogy a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik a legnehezebb időszakban se maradjanak egyedül. A Tábitha Ház a mindennapokban, a búcsú pillanataiban és az azt követő időszakban is jelen van – biztonságot, méltóságot és figyelmet adva a családoknak. Az új intézmény több mint 1000 négyzetméteren, európai színvonalú környezetben nyújt majd segítséget. Létrejötte lehetőséget ad arra, hogy ez a támogatás még több család számára váljon elérhetővé. A megvalósulás mögött széleskörű együttműködés áll: Magyarország Kormánya, az MTVA a Jónak lenni jó! programon keresztül, a Pro Filii Alapítvány, a Velux Fonden, valamint további vállalati és közösségi támogatók közös szerepvállalása tette lehetővé az új Tábitha Ház létrejöttét. 2026. március 31-én megható és egyben felemelő pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a Tábitha Ház új épületének bemutatóján.

A példátlan összefogás résztvevői Magyarország egyetlen gyermekhospice házának, a Tábitha Ház új épületének bemutatóján, amely többek között a Pro Filii Alapítvány hozzájárulásával valósulhatott meg. 2026.03.31 / Fotó: MATE KRISZTIAN

Pro Filii: a szavakon túl, a tettek mezején

A beruházás a Pro Filii Alapítvány 100 millió forintos támogatásával valósulhatott meg. Az eseményen jelen volt Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, egyben a Pro Filii Alapítvány alapítója és Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára, valamint többek között Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, Dr. Benyó Gábor, a ház orvosigazgatója, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Papp János, a Baptista Egyház elnöke. Példátlan összefogás, emberség és méltóság adása a legnehezebb pillanatokban – erről szól ez a fantasztikus történet. A gyermekek szenvedésének felfoghatatlansága mellé odakerült „valami”. Ennek a „valaminek” a misztériumához, ahogy erre az eseményen résztvevő Soltész Miklós államtitkár is utalt:

húsvéthoz közeledve szívvel lehet közelebb kerülni, megérezni, hogy a szenvedés és gyötrelem, miért jár együtt a feltámadás csodájával.

A Tábitha Ház egy különleges hely, hívta fel a figyelmünket Dr. Benyó Gábor, a ház orvosigazgatója megrendítően fogalmazott:

Talán nincs is szörnyűbb annál, mint amikor egy szülőnek el kell engednie a gyermekét, mi ebben a helyzetben a szenvedés enyhítésére és az élet minőségének megőrzésére törekszünk.

Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke így fogalmazott: