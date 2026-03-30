Mészáros Lőrinc több mint 60 millió forinttal támogatja a Vál-völgyi diákokat

Megható és inspiráló pillanatoknak adott otthont a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont, ahol ünnepélyes keretek között adták át a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait. Idén összesen 452, Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán élő általános- és középiskolás, tehetséges diák részesült támogatásban, több mint 60 millió forint értékben. Ez is jól mutatja, milyen komoly segítséget jelent a program a térség fiataljainak. Az eseményen Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, és dr. Sisa András, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi tagja is beszédet mondott. Mindketten utaltak arra, hogy a jövő kulcsa a fiatalok kezében van.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója a Puskás Akadémián mond beszédet az ünnepélyes átadón / Forrás: Mészáros Csoport

Így segíti Mészáros Lőrinc a Vál-völgy jövőjét

A rendezvényt Kelemen Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatójának moderátori köszöntője nyitotta meg, aki már az elején különleges hangulatot teremtett:

Ennyi tehetséges, szorgalmas diákot egyszerre, egy helyen ritkán lát az ember. Egy képzeletbeli szuperhős jelvényt máris adok nektek, ami a tudásotokat és szorgalmatokat szimbolizálja.

– mondta Kelemen Krisztina.

Ma a világ tudásának jelentős része ott van egy kis eszközben a kezetekben. Ezzel a hatalmas információmennyiséggel úgy kell gazdálkodnotok, hogy a gondolkodásotok ne gyengüljön, hanem erősödjön általa.

- fogalmazta meg a program üzenetét dr. Sisa András, aki szerint ma már nemcsak tanulni kell, hanem jól is kell használni a tudást és az információt.

Hangsúlyozta azt is:

Jól tanulni nemcsak azt jelenti, hogy jó jegyeket kaptok, hanem azt is, hogy a megszerzett tudást később képesek vagytok jól hasznosítani.

Mészáros Lőrinc, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója egyszerre szívhez szóló és igazán motiváló gondolatokkal fordult a fiatalokhoz:

Először is szeretnék gratulálni a kiváló tanulmányi eredményeitekhez és a kitartásotokhoz – büszkék vagyunk rátok!

Majd kiemelte, hogy a program hosszú távú befektetés a jövőbe:

Tulajdonképpen ez egy hosszú távú tehetséggondozási folyamat: az általános iskolától egészen az egyetem végéig támogatunk benneteket.

Sőt, még annál is tovább: