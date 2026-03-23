4 mentőautót gyújtottak fel hajnalban - nyomozást indított a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 06:49
Londongyújtogatás
A közelben több lakost is evakuálni kellett.

Észak-Londonban a zsidó közösségi mentőszolgálat négy mentőautóját gyújtották fel a hajnali órákban. A Metropolitan Police antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az esetet.

4 mentőautót gyújtottak fel. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több lakost is evakuálni kellett az égő mentőautók miatt

Négy Hatzolah mentőautót találtak lángokban, miután a londoni tűzoltókat riasztották a Golders Green-i Highfield Courtba, helyi idő szerint 01:40 körül.

Jelenleg a biztonsági kamera felvételek vizsgálata folyamatban van, és tudomásunk van az online felvételekről. Úgy véljük, hogy ebben a korai szakaszban három gyanúsítottat keresünk

- mondta Sarah Jackson felügyelő, aki a környékbeli rendőrséget vezeti.

A közeli házakat óvintézkedésként kiürítették, és az útlezárások továbbra is érvényben maradtak. A rendőrség közölte, hogy személyi sérülés nem történt, és minden tüzet eloltottak.

A tűzoltóság közlése szerint a járművekben lévő több palack felrobbant, és ablakokat tört be egy szomszédos lakótömbben. A tüzet 03:06-ra sikerült megfékezni.

A rendőrség közölte, hogy eddig nem történt letartóztatás - írta a BBC.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
