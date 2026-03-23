4 mentőautót gyújtottak fel hajnalban - nyomozást indított a rendőrség

Észak-Londonban a zsidó közösségi mentőszolgálat négy mentőautóját gyújtották fel a hajnali órákban. A Metropolitan Police antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az esetet.
Négy Hatzolah mentőautót találtak lángokban, miután a londoni tűzoltókat riasztották a Golders Green-i Highfield Courtba, helyi idő szerint 01:40 körül.
Jelenleg a biztonsági kamera felvételek vizsgálata folyamatban van, és tudomásunk van az online felvételekről. Úgy véljük, hogy ebben a korai szakaszban három gyanúsítottat keresünk
- mondta Sarah Jackson felügyelő, aki a környékbeli rendőrséget vezeti.
A közeli házakat óvintézkedésként kiürítették, és az útlezárások továbbra is érvényben maradtak. A rendőrség közölte, hogy személyi sérülés nem történt, és minden tüzet eloltottak.
A tűzoltóság közlése szerint a járművekben lévő több palack felrobbant, és ablakokat tört be egy szomszédos lakótömbben. A tüzet 03:06-ra sikerült megfékezni.
A rendőrség közölte, hogy eddig nem történt letartóztatás - írta a BBC.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.