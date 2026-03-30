Megdőlt a szélrekord Magyarországon

viharos szél
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 14:19
szélrekordmárcius
Nem kímélt az időjárás a hétvégén. A viharos szél sebessége rekordot döntött március végén.

A viharos szél rekordsebességgel csapott le a hétvégén. Vasárnap megdőlt a szélrekord, 100 km/óra felett mérték a levegőmozgás sebességét.

Rekord sebességgel csapott le a viharos szél vasárnap
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A viharos szél rekordot döntött vasárnap

Megdőlt az országos szélrekord vasárnap - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn. Azt írták: az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél.

Közölték: vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord.

A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra) - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
