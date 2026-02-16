Mostantól lehet nyilatkozni a januári rezsistopról – mutatjuk, kiknek és hol!

Az MVM minden ügyfelének kiküldött egy tájékoztató levelet, ami a rezsistop részleteit tartalmazza. Ebből kiderül, kinek mi a teendője és az is, hogyan juthatunk hozzá a kormány által biztosított kedvezményekhez. Mutatjuk a részleteket!
A januári hideg miatt a háztartások fűtésre elhasznált többletfogyasztásának egy részét – legyen az áram vagy gáz – az állam átvállalja. A fűtéskedvezmény mértéke mindenkinél a januári fogyasztáshoz igazodik, de a számítás módja eltérő aszerint, hogyan fizetjük a számlákat.
Az MVM február 16-tól teszi elérhetővé az ügyfelei részére azokat a nyilatkozati felületeket, ahol a januári rezsistop által nyújtott kedvezményt kérni lehet. Fontos tudni: akkor kell nyilatkozni, ha valaki csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a fenti kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni.
Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az MVM Next applikációban és az MVM weboldalán lehet, plusz készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amit az MVM kiküld az érintetteknek.
Legkésőbb 2026. április 30-ig kell nyilatkozni arról, ha az áramfogyasztásunkra kérjük a támogatást. Aki kicsúszik ebből a határidőből, annak megszűnik a jogosultsága a kedvezményre.
Akinek több villanyórája van (nappali, éjszakai, H-tarifás, B-tarifás), annak választani kell az órák között, a kedvezmény ugyanis csak egyetlen mérési pontra érvényesíthető. A nyilatkozattételkor meg kell jelölni, melyikre kérjük a kompenzációt.
A kiküldött számlákat be kell fizetni, a kedvezményt pedig majd utólag, a beadott nyilatkozat feldolgozása után, legkésőbb a 2026. május 16-át követő elszámolószámlában írják jóvá. Azt is fontos tudni, hogy a kedvezményt nem visszautalják, hanem egy későbbi számlán fogják jóváírni.
Egy felhasználási helyen csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy aki az áramot választja, az elesik a gázkedvezménytől. Akinél viszont már megtörtént a gázjóváírás, de inkább az áramszámláját szeretné csökkenteni, az a nyilatkozat kitöltésével utólag korrigálhat. Ilyenkor sztornózzák a kedvezményes gázszámlát és újat állítanak ki.
