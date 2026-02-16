Mostantól lehet nyilatkozni a januári rezsistopról – mutatjuk, kiknek és hol!

Az MVM minden ügyfelének kiküldött egy tájékoztató levelet, ami a rezsistop részleteit tartalmazza. Ebből kiderül, kinek mi a teendője és az is, hogyan juthatunk hozzá a kormány által biztosított kedvezményekhez. Mutatjuk a részleteket!

Mostantól nyilatkozhatnak az árammal fűtők a rezsistop igénybevételéről. Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Mi is az a januári rezsistop?

A januári hideg miatt a háztartások fűtésre elhasznált többletfogyasztásának egy részét – legyen az áram vagy gáz – az állam átvállalja. A fűtéskedvezmény mértéke mindenkinél a januári fogyasztáshoz igazodik, de a számítás módja eltérő aszerint, hogyan fizetjük a számlákat.

Mennyi kedvezményt kapnak a háztartások?

Gázfogyasztók esetén azok, akik havonta diktálják a fogyasztást, a január 1. és 31. közötti ténylegesen elfogyasztott gázmennyiség 30%-át írják jóvá.

Az átalányt fizetőknek egy képlet alapján számolják ki az úgynevezett virtuális januári többletet: veszik a 2025-ös éves fogyasztást, megszorozzák a januárra jellemző súlyozással (jelleggörbe), majd ezt növelik meg a hideg miatti 30%-os extra szorzóval. Ebből a megnövelt összegből jön le majd a 30% kedvezmény.

A távhővel fűtők estében a szolgáltatók a januári hődíj (alapdíj nélküli rész) 30%-kal csökkentett összegéről állítanak ki számlát, legkésőbb a tavaszi elszámoláskor.

A kártyás (előre fizetős) mérővel rendelkezők egy fix, egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak, amit 2026. március 31-ig írnak jóvá a folyószámlájukon.

Az árammal fűtők esetében azonban más a kedvezmény érvényesítésének módja: a havi mérővel rendelkezőknek a januárra eső fogyasztás 30%-a jár majd, az éves elszámolásúaknak pedig az éves fogyasztás 1/12-ed részét veszik alapul (mint egy átlagos hónapot), majd azt megemelik a hideg miatti 30%-os szorzóval, és ennek a 30%-át írják majd jóvá. A kedvezmény érvényesítéséhez azonban nyilatkozni kell, mutatjuk, hogy hogyan!

Mostantól nyilatkozhatnak az árammal fűtők, hogy kérik a kedvezményt

Az MVM február 16-tól teszi elérhetővé az ügyfelei részére azokat a nyilatkozati felületeket, ahol a januári rezsistop által nyújtott kedvezményt kérni lehet. Fontos tudni: akkor kell nyilatkozni, ha valaki csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a fenti kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni.