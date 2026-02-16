Mostantól lehet nyilatkozni a januári rezsistopról – mutatjuk, kiknek és hol!

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:55
A földgázzal fűtők a kedvezményt automatikusan megkapják, az árammal fűtőknek viszont van teendőjük. Mutatjuk, hol és hogyan érvényesíthető a januári rezsistop az áramszámlákon!
Bors
A szerző cikkei

Az MVM minden ügyfelének kiküldött egy tájékoztató levelet, ami a rezsistop részleteit tartalmazza. Ebből kiderül, kinek mi a teendője és az is, hogyan juthatunk hozzá a kormány által biztosított kedvezményekhez. Mutatjuk a részleteket!

Mától lehet nyilatkozni a rezsistopról az árammal fűtők esetében.
Mostantól nyilatkozhatnak az árammal fűtők a rezsistop igénybevételéről. Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Mi is az a januári rezsistop?

A januári hideg miatt a háztartások fűtésre elhasznált többletfogyasztásának egy részét – legyen az áram vagy gáz – az állam átvállalja. A fűtéskedvezmény mértéke mindenkinél a januári fogyasztáshoz igazodik, de a számítás módja eltérő aszerint, hogyan fizetjük a számlákat.

Mennyi kedvezményt kapnak a háztartások?

  • Gázfogyasztók esetén azok, akik havonta diktálják a fogyasztást, a január 1. és 31. közötti ténylegesen elfogyasztott gázmennyiség 30%-át írják jóvá.
  • Az átalányt fizetőknek egy képlet alapján számolják ki az úgynevezett virtuális januári többletet: veszik a 2025-ös éves fogyasztást, megszorozzák a januárra jellemző súlyozással (jelleggörbe), majd ezt növelik meg a hideg miatti 30%-os extra szorzóval. Ebből a megnövelt összegből jön le majd a 30% kedvezmény.
  • A távhővel fűtők estében a szolgáltatók a januári hődíj (alapdíj nélküli rész) 30%-kal csökkentett összegéről állítanak ki számlát, legkésőbb a tavaszi elszámoláskor.
  • A kártyás (előre fizetős) mérővel rendelkezők egy fix, egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak, amit 2026. március 31-ig írnak jóvá a folyószámlájukon.
  • Az árammal fűtők esetében azonban más a kedvezmény érvényesítésének módja: a havi mérővel rendelkezőknek a januárra eső fogyasztás 30%-a jár majd, az éves elszámolásúaknak pedig az éves fogyasztás 1/12-ed részét veszik alapul (mint egy átlagos hónapot), majd azt megemelik a hideg miatti 30%-os szorzóval, és ennek a 30%-át írják majd jóvá. A kedvezmény érvényesítéséhez azonban nyilatkozni kell, mutatjuk, hogy hogyan!

Mostantól nyilatkozhatnak az árammal fűtők, hogy kérik a kedvezményt

Az MVM február 16-tól teszi elérhetővé az ügyfelei részére azokat a nyilatkozati felületeket, ahol a januári rezsistop által nyújtott kedvezményt kérni lehet. Fontos tudni: akkor kell nyilatkozni, ha valaki csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a fenti kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni.

Hol nyilatkozhatnak az árammal fűtők?

Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az MVM Next applikációban és az MVM weboldalán lehet, plusz készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amit az MVM kiküld az érintetteknek.

Meddig kell leadni a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat?

Legkésőbb 2026. április 30-ig kell nyilatkozni arról, ha az áramfogyasztásunkra kérjük a támogatást. Aki kicsúszik ebből a határidőből, annak megszűnik a jogosultsága a kedvezményre.

Mi van, ha valakinek több villanyórája is van?

Akinek több villanyórája van (nappali, éjszakai, H-tarifás, B-tarifás), annak választani kell az órák között, a kedvezmény ugyanis csak egyetlen mérési pontra érvényesíthető. A nyilatkozattételkor meg kell jelölni, melyikre kérjük a kompenzációt.

Mi a teendő, ha már megkaptuk a januári számlát?

A kiküldött számlákat be kell fizetni, a kedvezményt pedig majd utólag, a beadott nyilatkozat feldolgozása után, legkésőbb a 2026. május 16-át követő elszámolószámlában írják jóvá. Azt is fontos tudni, hogy a kedvezményt nem visszautalják, hanem egy későbbi számlán fogják jóváírni.

Aki gázra már megkapta a kedvezményt, az áramra is kérheti?

Egy felhasználási helyen csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy aki az áramot választja, az elesik a gázkedvezménytől. Akinél viszont már megtörtént a gázjóváírás, de inkább az áramszámláját szeretné csökkenteni, az a nyilatkozat kitöltésével utólag korrigálhat. Ilyenkor sztornózzák a kedvezményes gázszámlát és újat állítanak ki.

 

