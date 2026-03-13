Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Időjárás: kiderült, mire számíthatunk a hétvégén

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 06:30
Változatlanul kitart a tavaszias időjárás, ugyanakkor időnként szelesebb napokra is lehet számítani.
Az időjárás előrejelzések szerint enyhe, de változékony tavaszi napokra számíthatunk a hétvégén, ami a szabadtéri programokra tökéletes alkalmat nyújt. Többnyire napos vagy enyhén felhős időket ígérnek, ugyanakkor a szél több napon is erősebb lehet, ami kissé hűvösebb hőérzetet okozhat.

Az időjárás előrejelzések szerint enyhe tavaszias időre számíthatunk a hétvégén / Fotó: köpönyeg.hu

A hétvégi időjárás ezt ígéri számunkra

Március 13-án (péntek) az időjárás napos és kellemes lesz. A nappali hőmérséklet körülbelül 18 °C-ig emelkedik, míg éjszaka 8 °C körül alakul. A szél mérsékelt, ezért alapvetően kellemes, tavaszias idő várható.

Március 14-én (szombat) szintén 18 °C körüli csúcshőmérséklet várható, azonban a szél erősebb lesz, ami kissé hűvösebb hőérzetet idéz elő. A minimum hőmérséklet körülbelül 4 °C lesz, így a reggel és az este hűvösebb lehet.

Március 15-én (vasárnap) kissé változékonyabb idő valószínű. A nappali csúcshőmérséklet körülbelül 15 °C, a hajnali órákban minimum pedig 6 °C lesz. A felhők időnként megjelenhetnek az égen, de alapvetően enyhe, tavaszias időre lehet számítani.

Március 16-án (hétfő) a hőmérséklet tovább csökken az előző napokhoz képest. A nappali maximum körülbelül 13 °C körül alakul, míg a minimum 6 °C lesz. A szél erősebb lehet, ami hűvösebb érzetet kelthet, ezért ezen a napon már kissé hűvösebb idő várható - írja a Köpönyeg.

 

