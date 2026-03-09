A biztonsági kamera mindent vett: a kávézó teraszán szexelt egy felhevült pár

Börtönbe zártak egy Rhondda városában élő párt, miután nyilvános helyen szexeltek.

Az incidens 2026. február 23-án történt, amikor a rendőrök hívást kaptak egy Talbot Green-i kávézó tulajdonosától, aki azt állította, hogy két ember betört a a kávézó teraszára, és a biztonsági kamerák rögzítették őket szex közben.

A 42 éves Anthony Evanst és a 37 éves Leah Evanst három hónap börtönbüntetésre ítélték a nyilvános légyottért és a betörésért.