A biztonsági kamera mindent vett: a kávézó teraszán szexelt egy felhevült pár

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 05:30
Börtön lett a vége a nyilvános szexelésnek.

Börtönbe zártak egy Rhondda városában élő párt, miután nyilvános helyen szexeltek.

 

Az incidens 2026. február 23-án történt, amikor a rendőrök hívást kaptak egy Talbot Green-i kávézó tulajdonosától, aki azt állította, hogy két ember betört a a kávézó teraszára, és a biztonsági kamerák rögzítették őket szex közben.

 A 42 éves Anthony Evanst és a 37 éves Leah Evanst három hónap börtönbüntetésre ítélték a nyilvános légyottért és a betörésért.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
