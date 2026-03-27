Elő az esernyőkkel: záporokkal teli idő vár minket a hét második felében

Az esős időjárás a hét további részében is kitart; sajnos még nem válhatunk meg esernyőinktől.

Esős időjárás vár ránk

Így alakul az időjárás

Pénteken, március 27-én a Nyugat-Dunántúlon a hajnali órákban havazásra lehet számítani, míg a Dunántúl többi részén marad az esős idő. Napközben csak keleten csökkenhet a felhőzet, és előfordulhat, hogy a nap is kisüt, de az erős északkeleti szél továbbra is megmarad. Átlagban 14 fokra számíthatunk.

Szombaton, március 28-án borongós idő vár ránk, főleg délkeleten fordulhat elő zápor. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul.

A hetet néhol viharos és továbbra is szeles idővel zárjuk, bár a felhőzet előreláthatólag csökken - dél és kelet felé még előfordulhat csapadék. A hőmérséklet 13-14 fok körül alakul vasárnap, március 29-én a Köpönyeg jelentése szerint.