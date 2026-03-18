Időjárás: ilyen lesz a szerda és a csütörtök

A következő napok időjárása változékony képet mutat: a felhők, a napsütés és a szél egyaránt szerepet kap a hét közepén. Bár nem mindenhol érkezik csapadék, a hangulat mégis inkább tavasziasan kiszámíthatatlan lehet. A Köpönyeg előrejelzése szerint érdemes felkészülni a gyorsan változó körülményekre.

Az időjárás sokat változik a héten

Forrás: Köpönyeg.hu

Nem érdemes megszokni az időjárást

Szerdán a nap első felében még sok lesz a felhő, és helyenként zápor is kialakulhat. A délelőtti órák után azonban északkelet felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, így egyre több helyen kisüthet a nap. Az északkeleti légmozgás élénk marad, sőt helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A nappali felmelegedés mérsékelt lesz: a legmagasabb hőmérséklet nagyjából 14 fok körül alakul.

Csütörtökön már kedvezőbb arcát mutathatja az időjárás. Változó felhőzet mellett több órás napsütésre is számítani lehet, miközben számottevő csapadék nem valószínű. A reggel azonban kifejezetten hűvös lehet, sokfelé mindössze 3 fok körüli hőmérséklettel indul a nap. Délutánra viszont ismét enyhébbé válik az idő, és körülbelül 14 fokig melegedhet fel a levegő.