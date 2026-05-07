Döbbenetes: hetekre magára hagyta gyermekeit a somogyi nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 09:10
A nő ellen most vádat emeltek.
Ismeretlen helyre távozott és két hétig ellátatlanul hagyta négy gyermekét egy somogyi nő 2024 szeptemberében, emiatt vádat emeltek ellene - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

Hetekre magára hagyta gyermekeit az anya / Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash (Illusztráció)

Azt írták: a vádlott férjét 2024 júniusában letartóztatták, a nő ezután társkereső oldalon kezdett ismerkedni, és 2024 szeptemberében férfi ismerőséhez utazott anélkül, hogy a 15, 13, 10 és 8 éves gyerekeinek elmondta volna, hova megy és mikor jön vissza. Távozásakor csak rövid időre elegendő hideg élelmet vett, pénzt nem adott nekik, tüzelőről sem gondoskodott - tették hozzá.

A vádhatóság kiemelte, a gyerekek párszor telefonon beszéltek az anyjukkal, a környezetükben titkolták, hogy a nő magukra hagyta őket. Igazolatlanul hiányoztak az iskolából, ketten megfáztak a fűtetlen családi házban, napokig nem ettek és nem tisztálkodtak megfelelően.

A nő végül iskolai jelzésre tért haza, de másnap pénz és élelmiszer biztosítása nélkül ismét férfi ismerőséhez utazott azzal, hogy a gyerekek felügyeletét nem kívánja ellátni - fűzték hozzá. Kitértek rá, a gyerekek rokonokhoz költöztek, majd állami intézményben helyezte el őket a gyámhatóság.

A Fonyódi Járási Ügyészség a nő ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságra benyújtott vádiratában - olvasható a közleményben.

 

