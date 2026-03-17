Hidegfront rontja el a hangulatot: eső, hózápor és erős szél is jöhet a hét közepén

Ismét szórakozik velünk az időjárás. Épphogy élvezhettük a kellemes tavaszt, máris mintha visszatérne a tél.
A hét első felében még nem számíthatunk igazi tavaszi időre, hidegfront érkezik.
Március 17-én, kedden erősen felhős vagy borult égbolt lesz a jellemző, és kelet felől több helyen is kialakulhat eső vagy zápor, sőt néhol hózápor sem kizárt. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, a nappali hőmérséklet pedig 7 és 15 fok között alakul.
Szerdán is borongósan indulhat a nap, és elszórtan újabb záporok is kialakulhatnak. A nap folyamán azonban északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, így egyre több helyen kisüthet a nap. A szél továbbra is erős maradhat, a hőmérséklet pedig nagyjából 14 fok körvül tetőzik.
Csütörtöktől nyugodtabb idő körvonalazódik. Változó felhőzet mellett több órás napsütés is várható, miközben csapadék már nem valószínű. Reggelre akár 3 fokig is lehűlhet a levegő, délután viszont ismét 14 fok körüli értékeket mérhetünk.
Pénteken sem várható jelentős változás: marad a változóan felhős égbolt, a hőmérséklet továbbra is 14 fok körül alakul, az északkeleti szél pedig már gyengébb lesz – írja a köpönyeg.hu.
