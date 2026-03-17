Hidegfront rontja el a hangulatot: eső, hózápor és erős szél is jöhet a hét közepén

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 06:30
Borongós, szeles idővel indul a hét közepe.

Ismét szórakozik velünk az időjárás. Épphogy élvezhettük a kellemes tavaszt, máris mintha visszatérne a tél.

Bekeményít az időjárás
Bekeményít az időjárás
Ezt ígéri nekünk az időjárás március közepén

A hét első felében még nem számíthatunk igazi tavaszi időre, hidegfront érkezik.

Március 17-én, kedden erősen felhős vagy borult égbolt lesz a jellemző, és kelet felől több helyen is kialakulhat eső vagy zápor, sőt néhol hózápor sem kizárt. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, a nappali hőmérséklet pedig 7 és 15 fok között alakul.

Szerdán is borongósan indulhat a nap, és elszórtan újabb záporok is kialakulhatnak. A nap folyamán azonban északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, így egyre több helyen kisüthet a nap. A szél továbbra is erős maradhat, a hőmérséklet pedig nagyjából 14 fok körvül tetőzik.

Csütörtöktől nyugodtabb idő körvonalazódik. Változó felhőzet mellett több órás napsütés is várható, miközben csapadék már nem valószínű. Reggelre akár 3 fokig is lehűlhet a levegő, délután viszont ismét 14 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken sem várható jelentős változás: marad a változóan felhős égbolt, a hőmérséklet továbbra is 14 fok körül alakul, az északkeleti szél pedig már gyengébb lesz – írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu