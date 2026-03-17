Kilyukadt az a bizonyos zsák? Sándor, József és Benedek idén próbára teszi a hitünket

A népi megfigyelések szerint március 18., 19. és 21. a tavasz igazi kezdete. Sándortól a jégtörést, Józseftől a szélcsendet, Benedektől pedig a végleges enyhülést várjuk. Azonban a legfrissebb időjárási előrejelzések és a szakértők szerint inkább esőt és bizonytalanságot hoznak idén a tavasz hírnökei, mintsem felhőtlen napsütést. Vajon idén beigazolódik, hogy a népi bölcsességek felett már eljárt az idő, vagy a „három vándor” az utolsó pillanatban mégis előhívja a nap sugarait?
A néphit szerint, ha Sándor napján szép az idő, jó lesz a termés. Idén a köpönyeg.hu előrejelzése szerint Budapesten és környékén szerencsénk lehet: szerdán, Sándor napján ragyogó napsütésre és kellemes, akár 16-17 fokos csúcsértékekre van kilátás. Úgy tűnik tehát, hogy Sándor idén komolyan veszi a feladatát, és valóban feltöri majd a jeget, aminek a gazdák örülhetnek - már azok, akik adnak a népi hiedelmekre.
József napja vízválasztó: „József után nincs több szél” – mondják a gazdák. Sajnos idén a meteorológusok más véleményen vannak:
pont József érkezésekor egy hullámzó frontrendszer érheti el térségünket, ami szelet és esőfelhőket hozhat.
Az időjósok szerint idén József napján inkább az esernyőkre lesz szükség, mint a napszemüvegre.
Benedek napján, a csillagászati tavasz kezdetén dől el, mennyire lesz aszályos a nyár. Ha dörög az ég, szárazság jön. Az idei hosszú távú, így aztán valamivel kevésbé megbízható modellek szerint
a hétvégén változékony, borult idő várható.
Bár a fagyoktól már nem kell tartanunk, a „zsákban hozott meleg” idén inkább csak langyos esőt jelent.
Összegezve elmondhatjuk, hogy amennyiben bejön a meteorológusok jóslata, akkor idén Sándor hozza a formáját, de József és Benedek mintha elhagyta volna a zsákját útközben. A tavasz ugyan megérkezett, de a teljes győzelemre még picit várnunk kell.
