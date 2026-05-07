„Végzetes betegséggel küzdök – egyáltalán nem maradt már időm”

Alan Richmond végstádiumú prosztatarákkal él. A derbyshire-i férfinak 2017-ben mindössze 18 hónapot jósoltak az orvosok, miután kiderült: a betegsége a csontjaira is átterjedt, ezért már nem gyógyítható. Alan szerint a diagnózist szinte együttérzés nélkül közölték vele: azt mondták, menjen haza és igyon egyet.

A most 66 éves, korábban tűzoltóként dolgozó Alan úgy tudta meg, hogy baj van, hogy semmilyen megszokott tünete nem volt. Egy rutinvérvizsgálat mutatta ki a PSA-érték változását, majd a vizsgálatok után jött a lesújtó hír. A kezelések célja már nem a gyógyítás, hanem az élet meghosszabbítása lett. Kemoterápiát és hormoninjekciókat kapott, amelyek a teste működését is megváltoztatták: hőhullámokról, sírósságról és mellnövekedésről is beszélt.

Alan azonban minden előzetes jóslatra rácáfolt. Megélte, hogy 2018 augusztusában oltárhoz kísérje lányát, Gemmát, később pedig két unokáját, Bruce-t és Harrietet is megismerhette. Feleségével, a 67 éves Kate-tel 2022-ben a rubinlakodalmukat is megünnepelhették. A rákja nemrég ismét előrehaladt, karácsony előtt új daganatokat találtak nála, de egy genetikai vizsgálat kimutatta, hogy BRCA2 génmutációt hordoz. Ez új kezelési lehetőségeket nyitott meg számára. Most egy új gyógyszer tartja alacsonyan a PSA-szintjét.

Alan azt mondja, tudja, hogy a betegség egyszer le fogja győzni, de minden napot ki akar használni. Abban bízik, hogy elég sokáig életben marad ahhoz, hogy újabb gyógyszerek váljanak elérhetővé. Golfozik, biciklizik, énekel és más férfiakat is arra biztat, hogy töltsék ki a Prostate Cancer UK 30 másodperces online kockázatfelmérőjét.

Ha a történetem csak egy férfinak segít korábban diagnózishoz jutni, már megérte

- mondta a Mirrornak.