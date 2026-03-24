Megbolondul az időjárás: a tavaszi napsütést durva lehűlés váltja fel

Az időjárás-előrejelzés szerint kedden hosszabb napos időszakokra számíthatunk, amelyeket időnként gomolyfelhők szakíthatnak meg. Csapadék főként a középső országrészben fordulhat elő. A levegő 16–18 fokig melegszik, az északnyugati szél többfelé élénk lesz.

Illusztráció

Szerdán a nap első felében sok napsütés ígérkezik, később azonban fokozatosan megvastagszik a fátyolfelhőzet. Estétől nyugat felől csapadék érkezhet. Napközben 14 és 20 fok közötti értékek valószínűek.

Csütörtökön túlnyomóan borongós idő várható, nyugaton kiterjedt esővel, másutt szórványos csapadékkal. Az északi szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet sok helyen 10 fok alatt marad, jelentős lehűlés kezdődik.

Pénteken továbbra is erősen felhős, vagy borult lesz az ég, többfelé esőre, záporra kell számítani, a Dunántúl magasabban fekvő részein havas eső is előfordulhat, sőt a Bakonyban akár komolyabb havazás sem kizárt. Az északnyugati, majd északi szél sokfelé erős, a nyugati tájakon viharos lehet. A legmagasabb hőmérséklet már csak 5 és 12 fok között alakul - írja a Köpönyeg.