Gulyás Gergely Magyar Péternek: Valóságtagadással nehéz nemzeti konszenzust teremteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 18:55
Éles hangvételű bejegyzésben reagált a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalására. Gulyás Gergely szerint az új kormány nem hagyhatja figyelmen kívül az elmúlt 16 év eredményeit.
Nem sokkal azután, hogy az új Országgyűlés megalakult, a képviselők letették esküjüket. Magyar Péter hivatalosan is Magyarország miniszterelnöke lett. Megszólalt Gulyás Gergely is. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán gratulált az új kormányfőnek, ugyanakkor már első reakciójában éles kritikát is megfogalmazott az új miniszterelnök nyitóbeszédével kapcsolatban.

Gulyás Gergely / Fotó: Balogh Zoltán

Gulyás leszögezte: az új kormánynak vitathatatlan demokratikus felhatalmazása van, hiszen a választók egyértelmű többséget biztosítottak számára céljai megvalósításához. A politikus ugyanakkor azt írta, hogy 

Magyar Péter első nyilvános megszólalása „sok tekintetben komoly kétségeket ébresztett”.

A Fidesz frakcióvezetője különösen élesen reagált arra, ahogyan az új miniszterelnök a köztársasági elnökről beszélt. Gulyás szerint az államfő elleni személyes és politikai támadás, valamint annak hangneme méltatlan egy miniszterelnökhöz, és hangsúlyozta: a jogállam védelme nem jelentheti a közjogi intézmények vezetőinek támadását.

A köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja

– fogalmazott bejegyzésében a Fidesz politikusa.

Gulyás emlékeztetett arra is, hogy bár a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, ez szerinte nem törli el a korábbi kormányzati ciklusok eredményeit. A politikus felidézte, hogy a magyar választók korábban négy egymást követő alkalommal adtak felhatalmazást a Fidesz–KDNP-nek, és arra is utalt, hogy Magyar Péter maga is hosszú éveken át a polgári kormányzás résztvevője és kedvezményezettje volt.

A valóság tagadással nehéz nemzeti konszenzust teremteni

– húzta alá Gulyás Gergely.

Az elmúlt másfél évtized eredményeit nem lehet figyelmen kívül hagyni

A frakcióvezető több gazdasági és társadalmi mutatót is felsorolt, amelyek szerinte igazolják az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményeit. Gulyás szerint a szegénység felszámolását célzó minden előremutató kormányzati lépést támogatni fognak, ugyanakkor szerinte nem lehet elvitatni a Fidesz–KDNP elmúlt 16 évének eredményeit. A politikus azt írta,

„több mint egymillió új munkahely jött létre”, miközben 1,3 millió ember tudott kitörni a szegénységből, a gyermekszegénység pedig a felére csökkent.

Hozzátette, az uniós statisztikák is igazolják a javulást, miközben 2010 óta megduplázódott az ország gazdasági teljesítménye, jelentősen emelkedtek a bérek és a nyugdíjak. Gulyás arra is kitért, hogy 

az egészségügyben 9 ezerrel több orvos és közel 20 ezerrel több szakdolgozó van, miközben jelentős béremelések történtek.

Gulyás Gergely szerint a választók nem azért döntöttek a változás mellett, hogy az új kabinet „letagadja” az elmúlt 16 év kézzelfogható eredményeit, hanem azért, mert a Tisza Párt több és jobb teljesítményt ígért.

Az új miniszterelnök az ígéretei közül csak az elszámoltatásról beszélt, noha egy ország várta azt, hogy valamit megtudjon a több száz kampányígérete megvalósításáról. Ezzel a kormányfő adós maradt

– fogalmazott.

A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor jelezte: az ellenzék szerepében minden előremutató kormányzati intézkedést támogatni fognak, de elvárják, hogy az új kabinet teljesítse a kampányban tett vállalásait.

