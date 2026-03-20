Hidegfront: záporok törnek be az országba

A hidegfronttal záporok is érkeztek az országba. Ezt tartogatja számunkra a következő napok időjárása.

Hidegfronttal záporok is érkeznek / Fotó: Pexels

Hidegfronttal záporok is érkeznek

Péntek: Erősen gomolyfelhős égboltra számíthatunk, csapadék csak elvétve fordul elő. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lehet, és a hőmérséklet 10-15 fok között alakul.

Szombat: Változó felhőzetre és helyenként záporokra készülhetünk. A keleti és délkeleti szél élénk lehet, reggel 2, délután pedig 13 fok körüli hőmérsékletre van kilátás.

Vasárnap: Gyakran erősen felhős lesz az ég, de csapadék csak néhol valószínű. A nappali csúcsérték 12-13 fok között alakul - írja a Köpönyeg.

Hétfő: A felhőzet növekedésére számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. Lassú melegedés is várható, a hőmérséklet 14-15 fok körül alakul.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek

- figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.



