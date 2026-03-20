BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hidegfront: záporok törnek be az országba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 06:30
Elromlik az idő a hétvégére. Mindenki jobban teszi, ha felkészül a hidegfrontra.
K. C.
A szerző cikkei

A hidegfronttal záporok is érkeztek az országba. Ezt tartogatja számunkra a következő napok időjárása. 

Hidegfronttal záporok is érkeznek / Fotó: Pexels

Péntek: Erősen gomolyfelhős égboltra számíthatunk, csapadék csak elvétve fordul elő. Az északkeleti szél élénk, helyenként erős lehet, és a hőmérséklet 10-15 fok között alakul.

Szombat: Változó felhőzetre és helyenként záporokra készülhetünk. A keleti és délkeleti szél élénk lehet, reggel 2, délután pedig 13 fok körüli hőmérsékletre van kilátás.

Vasárnap: Gyakran erősen felhős lesz az ég, de csapadék csak néhol valószínű. A nappali csúcsérték 12-13 fok között alakul - írja a Köpönyeg. 

Hétfő: A felhőzet növekedésére számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. Lassú melegedés is várható, a hőmérséklet 14-15 fok körül alakul.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek

 - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán. 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
