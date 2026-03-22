Borús idővel zárul a hét, de mutatjuk, mire készülj hétfőtől

Habár a hétvégén mindenki napos, tavaszi időjárásra vágyott, ez vasárnap sem valósul meg. A hét utolsó napján ugyanis ismét beborul, délen és nyugaton több felhővel. Ezeken a tájakon helyenként zápor is kialakulhat. A levegő 14–15 fokig melegedhet.

Marad a változóan felhős időjárás vasárnap is. / Fotó: Köpönyeg

Időjárás: nem lesz nagy változás az elkövetkezendő napokban sem

Hétfőn folytatódik a részben felhős idő, ami elszórtan ismét záporokat eredményez majd. A légmozgás gyenge marad, a délutáni csúcshőmérséklet során 15 fok körüli értéket mérhetünk majd.

Kedden kicsivel több napsütés vár már ránk, azonban a délután ismét gomolyfelhők érkeznek a fejünk fölé. Ebből főként a középső országrészben záporok is kialakulhatnak majd. Nagy szél nem várható, a csúcshőmérséklet az immáér szokásos 15-16 fok körül alakul majd - írja a Köpönyeg.