A Nébih alapos ellenőrzést végez a húsvéti termékeken

A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de az ünnephez kapcsolódó egyéb termékeket is ellenőriznek. Dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a Mokkában mondta el, milyen termékeket ellenőriztek.

Húsvét ízei: a Nébih alaposan ellenőrzi a termékeket

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrzést indított számos termékkategóriában. A húsvéti ünnepekre készülve a sonka, a tojás, de egyes édességek is átmentek az ellenőrzésen, egyes termékeket vissza kellett hívni.

A Nébih több mint 10 éves, minden évben vannak szezonális ellenőrzéseink. Ezt mindig egy adott ünnepkör köré szervezzük, szokott lenni tavaszi, nyári, illetve téli szezonális ellenőrzés. Ez a tavaszi mindig a húsvét köré épül, igyekeztünk egy olyan vertikumot felépíteni az ellenőrzésben, ami tulajdonképpen mindent lefed. Ilyenkor van egy ötletelés, hogy kinek mi jut eszébe a húsvétról. Most igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy egészen az alapokig visszamentünk. A tojás például egy klasszikus húsvéti termék, de itt például a baromfitakarmányokat is ellenőriztük hozzá, a tojás csomagoló üzemeket, és a tojás festékgyártókat is.

– mondta Felkai Beáta a Mokkában. Mindemellett az alkoholos italok – sör, pezsgő, prosecco–, de még a nyulak tartása tekintetében a kisállat-kereskedések, állatvásárok is átestek az ellenőrzésen.

Március 2-án kezdtük, március 22-én zárult le az első szakasz, tulajdonképpen a vizsgálatoknak a 80-90%-a már lezajlott, úgyhogy olyan eredményeket várunk még, amik a laborvizsgálatokból vannak, ami például sonkából, aprósüteményből, tormából, aminek a laborja még nincs meg. Amiket még néztünk, azok a primőr zöldség-gyümölcsök, amik most már kaphatók, inkább elsősorban zöldségek, ott is például a szermaradékokat még a labor vizsgálja, de eddig az rendben van.

Több mint 600 ellenőrzést tartottak ebben az időszakban. Az államtitkár kiemelte, hogy tavaly a sonka esetében többször futottak bele, hogy a megengedettnél nagyobb sótartalma volt a sonkának, idén ilyesmire nem volt példa.

Volt három nagyobb húsüzem, amit megnéztek a kollégák, mind a három esetében volt gond, higiéniai gond is, illetve egy termék esetében elvárható, hogy mind az alapanyagot tudjuk, hogy honnan származik, mind a jelölés olyan legyen, hogy a fogyasztó abból ki tudjon indulni, mi az, amit vásárol. Itt több mindenbe belefutottunk, több mint négy tonna élelmiszert vontunk ki a forgalomból, mert nem volt biztonságos, és ilyen kivonásba belefutottunk édesipari termék esetében is. Az egyik üzemnél harminc hordóban volt kókuszreszelék, kandírozott narancshéj, csokoládédarabkák, vagy nem volt dokumentációja, vagy már lejárt termékről volt szó, nyilván ezek is megsemmisítésre kerültek.

Az alkoholos italok vonatkozásában az államtitkár elmondta, hogy amint valami boltba kerül, annak már biztonságos terméknek kell lennie. Figyelni kell a minőségmegőrzési, fogyaszthatósági időt.

Nem nagyon tapasztaltunk szerencsére semmi problémát. Van négy nagyobb sörgyárunk, mind a négyet meglátogatták a kollégák, inkább ezt az üdítőbb jellegű söritalokat vizsgálták, ott is mindent rendben találtunk. Úgy gondolom, hogy a tudatos és átgondolt alkoholfogyasztáshoz az alapok megvannak. Édességekkel kapcsolatban egy termékkivonás volt, itt főleg a kalácsokat, aprósüteményeket vizsgálták a kollégák, illetve van nekünk egy olyan, hogy magyar élelmiszerkönyv, ami szabályoz egy csomó terméket. Ha valamit úgy szeretnénk hívni például, hogy párizsi, vagy virsli, akkor annak van egy adott hústartalma. Kalácsoknál is, illetve ezeknél az aprósüteményeknél is van egy élelmiszerkönyvi szabályozás, elsősorban azt nézték a kollégák, hogy azt betartják-e; higiéniai feltételek megvannak-e, néhány apró problémánk azért volt sajnos itt. Fontos még a fogyasztó tájékoztatása, vagyis hogy a címkén minden szerepel-e, aminek kell.