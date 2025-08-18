„Történelmi és nemzetegyesítő küldetésen van túl Kapu Tibor” – távolról sem zárult le a HUNOR program

Kapu Tibor személyesen nem tudott ugyan részt venni augusztus 16-án, a ferihegyi Aeropark által szervezett repülőtér éjszakáján, mivel csak augusztus 18-án tér vissza Magyarországra, de az űrkutatásért felelős miniszteri biztos átadta a második magyar kutatóűrhajós üdvözletét a rendezvény résztvevői, valamint szervezői számára. Dr. Ferencz Orsolya a rendezvény egyik pódiumbeszélgetésének keretében összefoglalta a második magyar kutatóűrhajós munkájának tapasztalatait, valamint beszélt a magyar űrhajós program jövőjéről is.

Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos (jobbra) szerint történelmi és nemzetegyesítő küldetésen van túl Kapu Tibor, a második magyar űrhajós Fotó: Tumbász Hédi

Kapu Tibor utazása több volt, mint tudományos küldetés

Hogy mekkora dolog is valójában az, hogy 45 évvel Farkas Bertalan űrrepülése után Magyarország ismét embert küldött a csillagok közé jól mutatja az az összehasonlítás, amire az űrkutatásért felelős miniszteri biztos hívta fel a figyelmet. Eszerint Tibor lett a 636. ember, aki járt a világűrben, márpedig még Formula-1-es pilótából is több van, azaz egy igen szűk elit tagja lett a magyar asztronauta, akit minden hazánkfia a szívébe zárt az elmúlt mintegy két hónapban.

Történelmi és nemzetegyesítő küldetésen van túl Kapu Tibor, akinek a sikere minden magyar ember és az ország sikere is

– mondta Dr. Ferencz Orsolya a Borsnak.

Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos felidézte a magyar asztronauta felbocsátás után elhangzott mondatait is, mikor arról beszélt, hogy 15 millió magyar juttatta őt idáig. Ferencz Orsolya elárulta azt is, hogy az a 25 tudományos kísérlet, amit a magyar űrhajós végzett a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, igen komoly feladat volt. Amit azonban eddig még nem tudtunk, hogy

Kapu Tibor nem egy alkalommal a pihenőidejét sem sajnálta annak érdekében, hogy sikeresen el tudjon végezni minden rá bízott feladatot.

A HUNOR program keretében zajló munka azonban Kapu Tibor visszatérésével még nem ért véget.

Visszakerültünk a nemzetközi, egyetemes, emberes űrrepülés világába. A folytatás az, hogy még további 5 magyar kísérlet felkerül majd az űrállomásra. A HUNOR Program eleve 2026 végéig szól, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy a most megszületett kompetenciákkal, a teljes, több mint 100 fős szakmai csapattal folytassuk ezeket a programokat azért, hogy Magyarország jelen is tudjon maradni az űrkutatás egyre bővülő világában

– mondta a miniszteri biztos.