„Történelmi és nemzetegyesítő küldetésen van túl Kapu Tibor” – távolról sem zárult le a HUNOR program

Kapu Tibor személyesen nem tudott ugyan részt venni augusztus 16-án, a ferihegyi Aeropark által szervezett repülőtér éjszakáján, mivel csak augusztus 18-án tér vissza Magyarországra, de az űrkutatásért felelős miniszteri biztos átadta a második magyar kutatóűrhajós üdvözletét a rendezvény résztvevői, valamint szervezői számára. Dr. Ferencz Orsolya a rendezvény egyik pódiumbeszélgetésének keretében összefoglalta a második magyar kutatóűrhajós munkájának tapasztalatait, valamint beszélt a magyar űrhajós program jövőjéről is.
Hogy mekkora dolog is valójában az, hogy 45 évvel Farkas Bertalan űrrepülése után Magyarország ismét embert küldött a csillagok közé jól mutatja az az összehasonlítás, amire az űrkutatásért felelős miniszteri biztos hívta fel a figyelmet. Eszerint Tibor lett a 636. ember, aki járt a világűrben, márpedig még Formula-1-es pilótából is több van, azaz egy igen szűk elit tagja lett a magyar asztronauta, akit minden hazánkfia a szívébe zárt az elmúlt mintegy két hónapban.
Történelmi és nemzetegyesítő küldetésen van túl Kapu Tibor, akinek a sikere minden magyar ember és az ország sikere is
– mondta Dr. Ferencz Orsolya a Borsnak.
Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos felidézte a magyar asztronauta felbocsátás után elhangzott mondatait is, mikor arról beszélt, hogy 15 millió magyar juttatta őt idáig. Ferencz Orsolya elárulta azt is, hogy az a 25 tudományos kísérlet, amit a magyar űrhajós végzett a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, igen komoly feladat volt. Amit azonban eddig még nem tudtunk, hogy
Kapu Tibor nem egy alkalommal a pihenőidejét sem sajnálta annak érdekében, hogy sikeresen el tudjon végezni minden rá bízott feladatot.
A HUNOR program keretében zajló munka azonban Kapu Tibor visszatérésével még nem ért véget.
Visszakerültünk a nemzetközi, egyetemes, emberes űrrepülés világába. A folytatás az, hogy még további 5 magyar kísérlet felkerül majd az űrállomásra. A HUNOR Program eleve 2026 végéig szól, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy a most megszületett kompetenciákkal, a teljes, több mint 100 fős szakmai csapattal folytassuk ezeket a programokat azért, hogy Magyarország jelen is tudjon maradni az űrkutatás egyre bővülő világában
– mondta a miniszteri biztos.
Nem szabad elfelejteni, hogy Kapu Tibor mellett a tartalék űrhajós, Cserényi Gyula is teljes értékű kiképzést kapott, vagyis bármikor mehetne ő is a világűrbe, így aztán joggal adódik a kérdés, hogy mikor indulhat a harmadik magyar az űrbe?
Úgy igyekszünk előkészíteni a kormány számára a döntéshozatalt, hogy minden lehetőséget lássanak. Igen, tervezzük, hogy el lehessen indítani a következő űrhajós programot is. De hozzá kell tennem, hogy ahogyan a HUNOR program is kormányzati döntést igényelt és kormányprogramként is indult el, úgy a következő program is a kormány döntésétől függ. Természetesen egy adott program esetén egy misszióspecifikus kiképzés Cserényi Gyulára még mindenképpen várna
– árulta el Dr. Ferencz Orsolya.
Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos elárulta azt is, hogy Kapu Tibor augusztus 18-án, délelőtt 11 órakor tér haza Magyarországra, vagyis az államalapítást már hazai környezetben ünnepli az ország új nemzeti hőse.
