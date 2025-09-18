Ezt látnod kell: Kapu Tibor rejtett tehetségére derült fény a stadion színpadán – Videó

Különleges élményben volt része annak a közel húszezer embernek, aki szerda este ott volt a Nagyerdei Stadionban a yoUDay-en, a Debreceni Egyetem szervezte eseményen, Európa egyedülálló tanévnyitó stadion show-ján. Idén is felejthetetlen koncertekkel, látványos show-elemekkel és meglepetésekkel indult a tanév. A sztárfellépők és népszerű zenekarok mellett számos ismerős arc is színpadra állt, ám az este egyik legnagyobb meglepetése Kapu Tibor volt.

Kapu Tibor meglepte rajongóit a Nagyerdei Stadion színpadán (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Kapu Tibor a színpadon is magabiztos volt

A magyar űrhajós nemcsak jelenlétével, hanem produkciójával is elkápráztatta a debreceni közönséget. Akusztikus gitárral a kezében, zenésztársával együtt adta elő a Tankcsapda egyik legnépszerűbb számát, az Ez az a ház című dalt. Amint felcsendültek az első akkordok, a stadionban ülők egy emberként kezdtek énekelni, és fergeteges hangulat alakult ki.

A yoUDay egyik legemlékezetesebb mozzanata így kétségtelenül az volt, amikor Kapu Tibor színpadra lépett, és igazi debreceni közösségi élményt varázsolt a stadionban – írja a Haon.hu.

Nézz bele Kapu Tibor fellépésébe!