Ismét megnyílt az út a legkiválóbb magyarok előtt - már lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra

Május 28-ig minden vállalkozó és alkotó előtt nyitva áll a kapu, hogy megszerezze a hazai gazdaság egyik legrangosabb elismerését. A kilencedik Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem csupán egy díszes oklevél: ez a „bizalom pecsétje”, amely a bizonytalan gazdasági környezetben is irányt mutat a vásárlóknak. Idén több mint 100 kategóriában hirdettek versenyt. A pályázat keretében olyan értékeket díjaznak, amelyek szervesen illeszkednek Magyarország gazdasági prioritásaihoz, ezzel is segítve a nemzeti versenyképességet és a stabil gazdasági növekedést.
A jelenlegi gazdasági kihívások közepette a minőség az egyetlen biztos befektetés. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke rámutatott: a kormány célzott programokkal, például a Demján Sándor programmal és új kapacitásbővítő támogatásokkal segíti a KKV-kat a technológiai forradalom idején.
Rajtunk, fogyasztókon múlik, hogy tudatos vásárlóként előnyben részesítjük-e a hazai termékeket. Ez közös társadalmi felelősségünk
– hangsúlyozta a fővédnök.
2026-ban a pályázat külön reflektorfényt irányít a mentes termékekre - válaszolva a piaci igényekre. Tállai András miniszterhelyettes szerint a vásárlók ma már nem csak az árat nézik:
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók ma már az értékállóság és a szakmailag ellenőrzött minőség alapján döntenek. Ebben az ÉMIN védjegy garancia a magas színvonalra.
Az Érték és Minőség Nagydíj különlegessége, hogy nem áll meg a határoknál. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a védjegy a teljes Kárpát-medence magyarságát összeköti.
Azok munkáját ismerjük el, akik nemcsak saját jólétüket biztosítják, hanem a magyarság jó hírnevét is öregbítik. Fontos, hogy a védjegyet az anyaországi mellett a külhoni vállalkozások is viselhetik
– fogalmazott az államtitkár.
A pályázat teljesen nyílt:
A győztesek szeptember 10-én az Országház Főrendiházi üléstermében vehetik át az egyedi iparművészeti trófeákat, ezzel végérvényesen beírva magukat a hazai gazdaság krémjébe.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, díjazottjainak bemutatása, a pályázat felhívása és a letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található.
