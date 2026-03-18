Ismét megnyílt az út a legkiválóbb magyarok előtt - már lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra

Május 28-ig minden vállalkozó és alkotó előtt nyitva áll a kapu, hogy megszerezze a hazai gazdaság egyik legrangosabb elismerését. A kilencedik Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem csupán egy díszes oklevél: ez a „bizalom pecsétje”, amely a bizonytalan gazdasági környezetben is irányt mutat a vásárlóknak. Idén több mint 100 kategóriában hirdettek versenyt. A pályázat keretében olyan értékeket díjaznak, amelyek szervesen illeszkednek Magyarország gazdasági prioritásaihoz, ezzel is segítve a nemzeti versenyképességet és a stabil gazdasági növekedést.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója. Fotó: GALBACS TAMAS

Az Érték és Minőség Nagydíj garancia a válságálló minőségre

A jelenlegi gazdasági kihívások közepette a minőség az egyetlen biztos befektetés. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke rámutatott: a kormány célzott programokkal, például a Demján Sándor programmal és új kapacitásbővítő támogatásokkal segíti a KKV-kat a technológiai forradalom idején.

Rajtunk, fogyasztókon múlik, hogy tudatos vásárlóként előnyben részesítjük-e a hazai termékeket. Ez közös társadalmi felelősségünk

– hangsúlyozta a fővédnök.

A mentes ételek és a tudatos vásárlók éve

2026-ban a pályázat külön reflektorfényt irányít a mentes termékekre - válaszolva a piaci igényekre. Tállai András miniszterhelyettes szerint a vásárlók ma már nem csak az árat nézik:

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók ma már az értékállóság és a szakmailag ellenőrzött minőség alapján döntenek. Ebben az ÉMIN védjegy garancia a magas színvonalra.

Határokon átívelő magyar siker

Az Érték és Minőség Nagydíj különlegessége, hogy nem áll meg a határoknál. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a védjegy a teljes Kárpát-medence magyarságát összeköti.

Azok munkáját ismerjük el, akik nemcsak saját jólétüket biztosítják, hanem a magyarság jó hírnevét is öregbítik. Fontos, hogy a védjegyet az anyaországi mellett a külhoni vállalkozások is viselhetik

– fogalmazott az államtitkár.

A pályázat teljesen nyílt:

egyéni vállalkozók,

alkotóközösségek és

nagyvállalatok egyaránt szerencsét próbálhatnak május végéig.

A győztesek szeptember 10-én az Országház Főrendiházi üléstermében vehetik át az egyedi iparművészeti trófeákat, ezzel végérvényesen beírva magukat a hazai gazdaság krémjébe.

Így lehetsz te is Nagydíjas – 5 egyszerű lépés a sikerhez:

Ellenőrizd a terméked! - Csak olyan áruval vagy szolgáltatással pályázhatsz, amely már ténylegesen elérhető a piacon. Válaszd ki a kategóriát! - Keress rá a neked megfelelő csoportra a több mint 100 lehetőség közül (idén ne feledd a „mentes” kategóriát sem!). Készítsd össze a dokumentációt! - Szükséged lesz a minőséget igazoló iratokra, tanúsítványokra és a termék bemutatására. Figyelj a határidőre! - A jelentkezési lapokat legkésőbb 2026. május 28-ig kell benyújtanod. Irány a gála! - Ha a szakmai zsűri is úgy látja, készülhetsz a szeptember 10-i országházi díjátadóra!

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, díjazottjainak bemutatása, a pályázat felhívása és a letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található.