Győrfi Pál is kitüntetést kapott karitatív munkája elismerésként

Immár harmadik alkalommal rendezték meg az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány nagyszabású gálaestjét, amelyen a magyar üzleti, társadalmi és művészeti élet képviselői ünnepelték az összefogás erejét és a karitatív munka kiemelkedő eredményeit. Az eseményen 15 kategóriában adták át a Váradi Eszter-díjakat.

Forrás: Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány

November 21-én a Verdi Hotel adott otthont a rendezvénynek. Hajós István, az alapítvány alapító elnöke beszédében kiemelte a „Fogadj örökbe egy családot” programot, amelyhez már közel 150 család csatlakozott, és amelynek célja a 200 család elérése a következő évben. A szervezet súlyosan beteg gyermekeket nevelő családokat támogat egyedülálló, átlátható rendszerben, ahol minden támogató biztos lehet abban, hogy a felajánlása valóban célba ér.

Az alapítvány kiemelkedő munkáját idén másodszor is Érték és Minőség Nagydíjjal ismerték el a Parlamentben.

Megnyitó beszédében Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az alapítvány egyik nagykövete is az önzetlen cselekvés fontosságát hangsúlyozta. A díjak átadása előtt neves művészek – mások mellett Onódy Peter William, az alapítvány által támogatott, kiemelkedő tehetségű fiatal zongoraművész, Lévai Enikő operaénekesnő, Stana Alexandra, Baranya Dávid táncművészek, és Tóth Abigél énekesnő - szórakoztatták a közönséget.

Váradi Eszter-díjak a példamutató munka elismerésére

A Váradi Eszter-díjat Hajós István a nagymamája emlékére alapította. Az elismerés immár 15 kategóriában azokat illeti, akik elhivatottságukkal, emberségükkel és hitelességükkel példát mutatnak és „egy lépéssel többet” tesznek a közösségért. A díjazottakról az alapítvány kuratóriuma döntött.

A 2025. évi Váradi Eszter-díjak nyertesei:

Az Év Önkéntese: Baranyai Melinda

Az Év Médiatámogatója: Földi Katalin (Életmódi magazin)

Az Év Magánszemély Támogatója: Fábián-Pácz Laura

Az Év Céges Támogatója: BullRent Kft.

Az Év Előadóművésze: Kapusi Szabolcs

Az Év Előadója: Bedő Imre (Férfiak Klubja alapítója)

Az Év Női Paralimpikonja: Hotz Csenge

Az Év Férfi Paralimpikonja: Gigacz Gergő