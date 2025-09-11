Komoly díjat kapott a Bors! Az Érték és Minőség Nívódíjat a Parlamentben adták át

Az érték megkülönböztet, a minőség megtart. Medve Henriett, a Mediaworks Tömegmédia tartalomfejlesztési igazgatója és Végh László, a Bors főszerkesztője vette át az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíját az Országházban szeptember 11-én.

A csütörtöki díjátadó ünnepség: középen Prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke, aki a Bors Nívódíját is átadta / Fotó: Bors

A Gazdaság Ünnepén, a Parlament Főrendiházi üléstermében adták át ugyanis az Érték és Minőség Nagydíjakat, amit idén több mint 30 különböző területen tevékenykedő vállalkozás vehetett át. Külön öröm, hogy idén a harmincnégy pályázó között két határon túli vállalkozás is a díjazottak között szerepelt. Emellett a 2025-ös díjátadón a mezőgazdasági termékek mellett a szolgáltatások, a fenntarthatóság és a digitalizáció is előtérbe került.

Garancia a minőségre és az értékmegőrzésre

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázata és maga a védjegy olyan kiemelkedő eredményeket és teljesítményeket, olyan vállalkozásokat ismer el, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, a fenntarthatóságra, az energiahatékonyságra és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra, továbbá olyan értékeket képviselnek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel és hozzájárulnak egy erősebb gazdasághoz. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton többféle kategóriában adtak át díjakat. A BORS szerkesztősége a Kommunikációért kategóriában kapott Nívódíjat, az M1 Jó Világ című műsora, a TV2 Hírigazgatóságának műsorai és a Hír TV mellett.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója a Borsnak elmondta:

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat márciusi meghirdetésekor a vállalkozások nagy része tisztában volt azzal, hogy ha hosszú távra akar tervezni, nincs más lehetősége, csak az, hogy teret adjon a folyamatos helyzetelemzésekre épülő fejlesztéseknek, innovációnak, ötleteknek, de sok meglévő bizonytalansági tényező óvatosságra intette a vállalkozásokat. A kitartó vállalkozások gazdasági értéktermelésének és társadalmi értékteremtésének jelentősége ma már vitán felül áll. Az eredmények is azt mutatják, hogy ők azok, akik jellemzően erőteljes mutatókkal rendelkeznek.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke az alapítóval egyetértve kiemelte:

Ma növekvő geopolitikai bizonytalanságról és romló világgazdasági kockázatokról kell beszélnünk – miközben az exportpiacokon már most is tapasztalhatók egy várható vámháború előjelei. Ugyanakkor van okunk a bizakodásra is. A hazai gazdaságot – a külső környezet nehézségei ellenére – továbbra is erősen támogatja a lakossági fogyasztás. A több mint másfél éve növekvő reálbérek, valamint a kormányzat árstabilizációs intézkedései hozzájárultak a kiskereskedelmi forgalom élénküléséhez, ami az idei gazdasági növekedés talán legfontosabb és legstabilabb alapját jelenti.

A termékeket Védjegy különbözteti meg más termékektől. A fogyasztó számára ez üzenetértékkel bír, hogy választásakor bátran részesítse előnyben a nívódíjas termékeket, mert az garancia a magas minőségi színvonalra. Jelenleg mintegy 200 vállalkozás, szervezet több mint 1000 terméke, termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyet.