Másodpercek alatt történt a tragédia: elefánt taposott halálra két nőt

Tragikus balesetben vesztette életét két nő egy zambiai szafarin, miután egy elefánt néhány másodperc alatt halálra taposta őket. A történtekről egy brit bírósági meghallgatáson számoltak be.
A 68 éves Easton Taylor és a 67 éves Alison Taylor 2025. július 3-án vettek részt egy vezetett gyalogos szafarin a dél-luangwai nemzeti parkban. A program során a csoport a Luangwa folyóhoz tartott, ahol kenuval keltek volna át, majd egy táborba utaztak volna tovább.
A meghallgatáson elhangzott, hogy a tapasztalt túravezető már korábban észrevett egy nőstény elefántot a borjával, de az állatok távol voltak a csoporttól, és nyugodtnak tűntek. A vezető ennek megfelelően módosította az útvonalat, hogy a szélirányt kihasználva észrevétlenek maradjanak.
A tragédia azonban váratlanul következett be. A People szerint az elefánt hátulról rontott a csoportra. A nyomolvasó észlelte a támadást és figyelmeztette a kísérőt, aki riasztólövést adott le, ám az állat nem állt meg. Pillanatok alatt elérte a csoportot, és a két nő elesett.
A jelentések szerint Alison, aki lábproblémákkal küzdött, volt az első, akire az elefánt rátámadt. A támadás során mindketten súlyos, mellkasi sérüléseket szenvedtek, és a helyszínen életüket vesztették. A bíróság a haláleseteket „tragikus balesetnek” minősítette, hangsúlyozva, hogy az események rendkívül gyorsan, szinte felfoghatatlan rövid idő alatt zajlottak le.
A két nő egy szervezett utazás keretében vett részt a szafarin. A tragédia után a hatóságok vizsgálatot folytattak, azonban a rendelkezésre álló jelentések nem adtak minden kérdésre választ. A családtagok számára különösen megrázó, hogy a végzetes események előtt mindketten egy kellemes kirándulásra készültek, és semmi nem utalt arra, hogy a nap ilyen tragikus véget ér.
