3 embert késeltek meg fényes nappal az utcán - az elkövető még a rendőröket is megpróbálta megtámadni

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 14:33
5 centiméteres késsel kezdett el randalírozni egy férfi Madrid utcáin, majd 3 embert megkéselt. A rendőrök még sokkolóval sem tudták megállítani az elkövetőt, aki rájuk támadt.

A rendőrök sokkolót használtak és rálőttek egy feltételezett dzsihadistára, aki "Allahu Akbar"-t kiáltott, miután állítólag három embert megkéselt Madrid utcáin. A 18 éves gyanúsított állítólag a tisztekre is rátámadt, miközben részleteket szavalt Koránból.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a késeléseket.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják a késeléseket. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

3 embert késeltek meg fényes nappal az utcán

A madridi Puente de Vallecas kerületben történt támadás azzal végződött, hogy a tinédzsert a rendőrök lelőtték és súlyosan megsebesítették, miután a sokkolók nem tudták megállítani. Ezt követően a spanyol főváros Gregorio Maranon kórházába szállították, ahol állítólag ma reggel is rendőri őrizet alatt állt.

A támadás szombaton történt, miután a rendőröket értesítették egy 5 centimétere késsel randalírozó férfiról. Állítólag egy idős nőt megszúrt a nyaka körül, valamint két másik férfit, akik közül az egyik súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett.

Később kiderült, hogy a rendőrséget a gyanúsított testvére felhívta, hogy közölje, egy nagy késsel a kezében rejtőzött az otthonában, és nagyon agresszívan viselkedett.

Sokkoló sem állította meg az agresszív férfit

A rendőrök állítólag iszlamista terrorcselekményként minősítették az esetet, és egy elit egység tisztjeit küldték ki, amely demonstrációs és terrorizmusellenes műveletekre szakosodott, hogy körülvegyék az ingatlant.

A meg nem nevezett 18 éves fiatalembert kétszer sokkolták sokkolóval, amikor a rendőröknek sikerült bejutniuk a lakásba, de végül négyszer lőtték meg, miután megpróbálta megtámadni még a tiszteket is. A jelentések szerint a gyanúsított kábítószerek hatása alatt volt az incidens során.

A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a késelés áldozatait pedig kórházban kezelték, szerencsére egyikőjük sérülése sem életveszélyes - írta a The Sun.

 

