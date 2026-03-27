Égő kuka okozott bonyodalmat, egy ház is kigyulladt miatta

Egy égő kuka látványa sokaknak jelent veszélyt, azonban sokkal több kockázatot rejt egy kigyulladt kuka, mint azt hinnénk. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi médiában.
Megemlítették, hogy ritkán esik szó a kigyulladt kukákról, hiszen nem látványos eseteknek számítanak, azonban amennyire “kicsi” annyira sok veszélyt is rejthet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint naponta átlagosan 4 kuka kap lángra valamilyen oknál fogva, idén eddig pedig 210 kigyulladt kukához értesítették a szakembereket. A kukák kigyulladását a melegedő idő is segíti, elég egy parázsló cigicsikk, a még meleg hamu vagy egy rossz helyre dobott akkumulátor. Sajnos a tűzoltók találkoztak már olyan esettel, amiben egy kigyulladt kuka miatt kapott lángra egy ház.
Annak érdekében, hogy ennek a kockázatát elkerüljük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság néhány fontos dologra hívta fel a figyelmet:
Adódik a kérdés, hogy akkor mégis hova dobd ezeket a hulladékokat? Az elektromos és veszélyes hulladékot vidd el a hulladékudvarra.
+1 Ha füstölgő kukát látsz, ne menj el mellette – sokszor egy palack víz is elég, hogy eloltsd. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is hívd a 112-es segélyhívó telefonszámot! - áll a Facebookon közzétett bejegyzésben.
