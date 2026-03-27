Égő kuka okozott bonyodalmat, egy ház is kigyulladt miatta

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 11:09
Egy égő kuka hatalmas károkat is tud okozni.

Egy égő kuka látványa sokaknak jelent veszélyt, azonban sokkal több kockázatot rejt egy kigyulladt kuka, mint azt hinnénk. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi médiában. 

Nagy bajt tud okozni egy égő kuka
Nagy bajt tud okozni egy égő kuka
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Égő kuka miatt kapott lángra egy ház

Megemlítették, hogy ritkán esik szó a kigyulladt kukákról, hiszen nem látványos eseteknek számítanak, azonban amennyire “kicsi” annyira sok veszélyt is rejthet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint naponta átlagosan 4 kuka kap lángra valamilyen oknál fogva, idén eddig pedig 210 kigyulladt kukához értesítették a szakembereket. A kukák kigyulladását a melegedő idő is segíti, elég egy parázsló cigicsikk, a még meleg hamu vagy egy rossz helyre dobott akkumulátor. Sajnos a tűzoltók találkoztak már olyan esettel, amiben egy kigyulladt kuka miatt kapott lángra egy ház.  

Elkerülhető a baj az odafigyeléssel

Annak érdekében, hogy ennek a kockázatát elkerüljük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság néhány fontos dologra hívta fel a figyelmet:  

  • ne dobj ki parázsló cigarettacsikket vagy meleg hamut, 
  • elemeket, akkumulátorokat, akkumulátoros kisgépeket, powerbankokat sem szabad a szemétbe dobni
  • az elektronikai eszközök (telefon, laptop, bluetoothos fülhallgató, elektromos fogkefe, e-cigi) sem valók oda  
  • aeroszolos flakonok, festékek, oldószerek, a benzin, gázolaj, vagy a lejárt pirotechnikai termék is rendkívül tűzveszélyes. 

Adódik a kérdés, hogy akkor mégis hova dobd ezeket a hulladékokat? Az elektromos és veszélyes hulladékot vidd el a hulladékudvarra.  

+1 Ha füstölgő kukát látsz, ne menj el mellette – sokszor egy palack víz is elég, hogy eloltsd. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is hívd a 112-es segélyhívó telefonszámot! - áll a Facebookon közzétett bejegyzésben.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu