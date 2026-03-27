Képeken a szatmári tűzkatasztrófa: 312 ember halt meg a táncos mulatságon - Galéria

116 évvel ezelőtt történt hazánk legsúlyosabb tűzesete. A szatmárököritói tűzkatasztrófa 1910. március 27-én történt. Egy régi pajta kapott lángra, amiben táncos mulatságot tartottak. Összesen 312 ember halt meg a tragédia során. Ennek az évfordulójára emlékezünk.

Szatmárököritói tűzkatasztrófa: kigyulladt lampion okozta a tűzvészt

Rengeteg ember látogatott el 1910. március 27-én a szatmárököritói táncos mulatságra, a helyi pajtába. Akkor még nem is sejthették, hogy mi vár rájuk. Az ünneplés során ismeretlen körülmények között tűzre kapott egy lampion, amit egy huszár a kardjával meg akart vágni.

A kardcsapás hatására a lampion a zsúptetőnek csapódott, és a száraz szalma lángra lobbant. Az épület ajtói ekkor zárva voltak, így a bent tartózkodók nem tudtak kimenekülni. Az egyetlen nyitott ajtónál összegyűlt tömeg nem tudott kijönni, sokan a tetőről hulló fadaraboktól megégtek, másokat pedig halálra tapostak a menekülés során. Eközben a kinti emberek próbáltak bejutni, hogy segítsenek, de éppen akkor, amikor a bent lévők menekültek kifelé, összetalálkoztak és egymást rántották a lángok közé. Sokan füstmérgezésben vesztették életüket. Volt olyan áldozat is, aki lángoló testével egészen a közeli faluig futott. A menekülő emberek által okozott tűz további épületeket és pajtákat lobbantott lángra.

Ez a baleset az ország történetének legsúlyosabb tűzesete lett, és a Titanic katasztrófája után, Európa második, legtöbb halálos áldozatokat követelő tragédiája volt akkoriban.

A világ figyelmét is felkeltette a katasztrófa, számos külföldi újság címlapon számolt be róla. A leégett pajtát többé nem építették újjá, helyén emlékpark és emlékmű áll. A századik évfordulónál a tömegsír fölötti emlékművet kiegészítették annak az 126 áldozatnak a nevével, akiket később, anyakönyvi adatok és kutatások segítségével azonosítottak.

