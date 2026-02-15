Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
1917-es felvétel a Gellért-hegyről, a Naphegy utcából

Retró Budapest – íme a Gellért-hegy régi arca, ahogy még kevesen látták

retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 14:15
BudapestGellért-hegygaléria
A századelő óta kedvelt kilátó, kirándulóhely és találkozási pont. A Gellért-hegy mindig is különleges helyet foglalt el a budapestiek szívében. Galériánkkal most visszarepítünk az időben.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A Gellért-hegy tetejéről nézve úgy terül el alattunk Budapest, mintha egy makettet néznénk. A főváros egyik legikonikusabb pontjáról most olyan régi fotókat hoztunk, amelyek visszarepítenek abba az időbe, amikor a város még kevésbé volt nyüzsgő és a hegy a nyugalom szigete volt. Galériánkban időutazásra hívunk, nézd meg, milyen volt Budapest kedvenc hegye régen.

Erzsébet híd, háttérben a Gellért-hegy, 1935
Erzsébet híd, háttérben a Gellért-hegy, 1935
Fotó: Fortepan/Sattler Katalin

A Gellért-hegy régi arca – galéria a Gellért-hegyről

Már a török megszállás idején felfedezték, hogy a Gellért-hegy déli lejtője mediterrán klímájú, így ott gyümölcsfákat, köztük fügefákat ültettek, amelyekből ma is sok megtalálható a hegyen. Ebben az időben Gürz Eliáz-hegynek hívták, az itt eltemetett muzulmán pap emlékére. A 15. századtól már Gellért-hegynek nevezték. 

1815-ben Egyetemi Csillagdát építettek a hegy tetejére. Az épület az 1848-49-es forradalomban súlyosan megsérült, ezért le kellett bontani. A forradalom leverése után a Habsburgok megbízásából Haynau egy erődítményt építtetett, hogy a lázadó magyarokat megfélemlítse, ez lett a Citadella, amely a magyarok szemében sokáig a zsarnokság szimbóluma volt.

A századforduló képei már egy egészen más Budapestet mutatnak. Az emberek a hegyre jártak piknikezni, kirándulni, és élvezték azt a nyugalmat, amit ma már ritkán találni a városban. Az egyik legjelentősebb hazai jelképet, a Gellért-hegy tetején álló Szabadság-szobrot 1947-ben állították fel egy szoborcsoport részeként, eredetileg a várost a német hadsereg megszállása alól felszabadító szovjetek emlékére. A rendszerváltást követően a szobrot új jelentéssel ruházták fel, ennek megfelelően pedig a talapzatán található feliratot is módosították, miszerint a nőalak mindazok emlékére emeli a magasba a szabadságot jelképező pálmalevelet, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségéért. A szobrot 2025-ben egy fehér kereszttel egészítették ki „az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumaként”.

A Gellért-hegynek, és így a Szabadság-szobornak, valamint a Citadellának az 1960-as évektől fontos idegenforgalmi szerepe van, ennél fogva idővel szállodát és vendéglőt is nyitottak benne. Ekkor épült meg a hegytetőre felvezető Szirtes út is. A Citadella mai formájában a sétányokkal 1965-ben készült el, azóta műemlék, 1987 óta az UNESCO Világörökség része. Vonzerejét elsősorban a falairól körbe nyíló elsőrangú kilátásnak köszönheti. 

Nézz körül velünk az alábbi képre kattintva a Gellért-hegyen, a századfordulótól a '70-es évekig!

Kelenhegyi út, Búsuló Juhász vendéglő, 1910.
Kilátás a mai Kemenes utca – Kelenhegyi út találkozásának környékéről. A Duna túlpartján az Elevátorház, 1900.
Kelenhegyi út, Búsuló juhász vendéglő, 1910.
Gellérthegyi nagyvendéglő, 1927.
Ménesi út (Nagyboldogasszony útja) 45., a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet igazgatósági épülete, 1930.
Csónak a Duna-partján a Belgrád (Ferenc József) rakpartnál, szemben a Gellért-hegy, 1935.
Vurstli a Szirtes út melletti tisztáson, a Kálvária közelében, 1935.
Szüret utca a Villányi út felől, jobbra a Budai Arborétum, 1957.
Ménesi út, a felvétel a Szüret utca – Serleg utca közötti szakaszon készült, 1955.
Kelenhegyi út 58., Búsuló Juhász Étterem, 1970.
Galéria: Retró Budapest – íme a Gellért-hegy régi arca, ahogy még kevesen látták
1/10
Kelenhegyi út, Búsuló Juhász vendéglő, 1910.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu