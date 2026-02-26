Kassa látnivalói egy hétvégére – 6 ok, amiért Szlovákia második legnagyobb városát imádni fogod

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:15
Szlovákia második legnagyobb városa a magyar történelem szempontjából is megkerülhetetlen település, amely az utóbbi években látványos megújuláson ment keresztül. Számos érv szól a tél végi, tavaszi látogatás mellett, hiszen a történelmi Kassa látnivalói ilyenkor is hangulatosak. Gyere velünk, barangoljunk együtt!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A szlovák-magyar határtól mindössze néhány kilométerre fekvő település magja a középkori városszerkezetet idézi, központjában az ország legnagyobb templomával. A Fő utca (Hlavná ulica) különlegessége az orsó alakú kialakítás, amely tágas teret enged a gótikus, barokk és klasszicista paloták sorfalának. A tél végi és a kora tavaszi időszakban a város csendesebb, méltóságteljesebb hangulatot kínál, ilyenkor az építészeti részletek és a múzeumi tárlatok kerülnek előtérbe. Ezek Kassa látnivalói, ha csak egyetlen hétvégéd van a város felfedezésére.

Fotó: enjoysun24
Kassa látnivalói tél végén, tavasszal is izgalmas úti céllá teszik a felvidéki várost, amely magyar vonatkozásai miatt is jelentős.
Fotó: enjoysun24
  • Történelmi mag: gótikus dóm a Rákóczi-kriptával és neobarokk színház a különleges, orsó alakú főtéren. 
  • Hagyományőrző sikátorok: a Fazekasok utcája élő kézművességgel, a múzeum környéke pedig egy 1741- ből származó fatemplommal vár. 
  • Modern örökség: a Tabačka alternatív, indusztriális központja.

Melyek Kassa látnivalói, ha csak egy hétvégém van a városra? 

Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa volt, ami tartós nyomot hagyott a szolgáltatások minőségén és a kulturális kínálaton. A történelmi épületek mellett a kortárs művészet is helyet követelt magának, régi ipari létesítményeket töltve meg új tartalommal. Minden adott ahhoz, hogy Szlovákia második legnagyobb városát felírd a bakancslistádra, ráadásul 2021 óta végig autópályán lehet utazni a városba.

Szent Erzsébet-dóm

Kassa, és egyben az ország legjelentősebb szakrális építménye a város jelképeként uralja a főteret: a XIV. században épült gótikus székesegyház, a Szent Erzsébet-dóm Európa legkeletibb ilyen stílusú dómja. Belső terében a szárnyasoltárok és a Rákóczi-kripta a magyar történelem iránt érdeklődők számára kötelező állomás. A monumentális épület tömege különösen tekintélyt parancsoló, 60 méter magas tornyába pedig fel is lehet mászni, ahonnan lenyűgöző kilátás tárul az ember szeme elé.

A kassai Szent Erzsébet-dóm napnyugtakor, háttérben a várossal.
Az 1520-ban elkészült Szent Erzsébet-dómot 1877 és 1896 között Steindl Imre tervei alapján építették újjá. 
Fotó: Nomadneshot

Jakab-palota

Az óváros szélén álló neogótikus épület Jakab Péter építész munkája, aki saját rezidenciájaként tervezte a XIX. század végén. Érdekessége, hogy építésekor felhasználták a Szent Erzsébet-dóm restaurálása során feleslegessé vált eredeti kőfaragványokat és díszítőelemeket. Esti kivilágításban az épület tornyai és díszes homlokzata a város egyik leghangulatosabb pontjává teszik a környéket.

Kassa téli utcarészlete a Jakab-palotával.
A Jakab-palota az erdélyi kastélyok, és a budapesti Vajdahunyad vára stílusában épült.
Fotó: Pani Garmyder

Kassai Nemzeti Színház

A Fő utca közepén elhelyezkedő neobarokk épület Láng Adolf tervei alapján készült, és belső díszítése a bécsi operaházak eleganciáját idézi. A homlokzaton látható szobrok és a belső tér falfestményei a klasszikus európai művészeti hagyományokat tükrözik. Érdemes belülről is megtekinteni a pazarul aranyozott nézőteret.

A Kassai Nemzeti Színház elülső homlokzata.
A Kassai Nemzeti Színház a pozsonyin kívül  az egyetlen hármas szerepkört betöltő színház, ahol balettot, operát és színjátékot is láthat a közönség.
Fotó: Erika Mlejová  / wikipedia

Kelet-szlovákiai Múzeum és a fatemplom

A múzeum főépülete közelében látható a kožuchovcei fatemplom, amelyet 1927-ben szállítottak a városba, hogy megmentsék az enyészettől. Az 1741-ben épült, tisztán fából készült szerkezet a népi építészet remeke, amely éles kontrasztban áll a város míves kőpalotáival. A Kelet-szlovákiai Múzeum belső termeiben őrzik a híres kassai arany éremleletet, amely több ezer érméből álló együttes.

Hrnčiarska utca (Fazekasok utcája)

Ez a keskeny, macskaköves sikátor eredeti formájában maradt fenn, ahol ma is hagyományos mesterségek képviselői dolgoznak. A felújított apró házakban kovácsok, fazekasok és pékek tartják életben a középkori céhes világ hangulatát. A téli szürkületben a kislámpákkal megvilágított kirakatok és a kézműves műhelyek intimebb élményt nyújtanak a széles sugárutaknál.

A Fazekasok utcája a régmúlt időkbe repíti vissza az embert hangulatával. 

Fotó: Szilas / wikipedia
A Fazekasok utcája a régmúlt időkbe repíti vissza az embert hangulatával. 
Fotó: Szilas / wikipedia

Tabačka Kulturfabrik

A történelmi belvárostól egy rövid sétára található egykori dohánygyár ma Kassa legfontosabb alternatív kulturális központja. Az indusztriális környezetben galériák, koncerttermek és egy bisztró működik, megmutatva, hogyan kaphat egy régi gyárépület modern funkciót. Télen ez a helyszín a helyi közösségi élet csomópontja, ahol a kortárs művészet és a városi múlt találkozik.

A Felvidék nemcsak ódon várakkal és romokkal büszkélkedik, hanem lenyűgöző városokkal is, ahol a kultúra, a magyar múlt éppúgy megtalálható, mint a környékbeli természeti értékek. Ha tavaszra még nem lenne ötleted, hogy hová indulj kirándulni, akár csak egyetlen hétvégére is, Kassát feltétlenül írd fel az opcionális úti célok közé! Nem fogod megbánni. 

Nézd meg videón is a szépséges Kassát:

