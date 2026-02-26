Kassa látnivalói egy hétvégére – 6 ok, amiért Szlovákia második legnagyobb városát imádni fogod

A szlovák-magyar határtól mindössze néhány kilométerre fekvő település magja a középkori városszerkezetet idézi, központjában az ország legnagyobb templomával. A Fő utca (Hlavná ulica) különlegessége az orsó alakú kialakítás, amely tágas teret enged a gótikus, barokk és klasszicista paloták sorfalának. A tél végi és a kora tavaszi időszakban a város csendesebb, méltóságteljesebb hangulatot kínál, ilyenkor az építészeti részletek és a múzeumi tárlatok kerülnek előtérbe. Ezek Kassa látnivalói, ha csak egyetlen hétvégéd van a város felfedezésére.

Kassa látnivalói tél végén, tavasszal is izgalmas úti céllá teszik a felvidéki várost, amely magyar vonatkozásai miatt is jelentős.

Fotó: enjoysun24

Történelmi mag: gótikus dóm a Rákóczi-kriptával és neobarokk színház a különleges, orsó alakú főtéren.

gótikus dóm a Rákóczi-kriptával és neobarokk színház a különleges, orsó alakú főtéren. Hagyományőrző sikátorok: a Fazekasok utcája élő kézművességgel, a múzeum környéke pedig egy 1741- ből származó fatemplommal vár.

a Fazekasok utcája élő kézművességgel, a múzeum környéke pedig egy 1741- ből származó fatemplommal vár. Modern örökség: a Tabačka alternatív, indusztriális központja.

Melyek Kassa látnivalói, ha csak egy hétvégém van a városra?

Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa volt, ami tartós nyomot hagyott a szolgáltatások minőségén és a kulturális kínálaton. A történelmi épületek mellett a kortárs művészet is helyet követelt magának, régi ipari létesítményeket töltve meg új tartalommal. Minden adott ahhoz, hogy Szlovákia második legnagyobb városát felírd a bakancslistádra, ráadásul 2021 óta végig autópályán lehet utazni a városba.

Szent Erzsébet-dóm

Kassa, és egyben az ország legjelentősebb szakrális építménye a város jelképeként uralja a főteret: a XIV. században épült gótikus székesegyház, a Szent Erzsébet-dóm Európa legkeletibb ilyen stílusú dómja. Belső terében a szárnyasoltárok és a Rákóczi-kripta a magyar történelem iránt érdeklődők számára kötelező állomás. A monumentális épület tömege különösen tekintélyt parancsoló, 60 méter magas tornyába pedig fel is lehet mászni, ahonnan lenyűgöző kilátás tárul az ember szeme elé.

Az 1520-ban elkészült Szent Erzsébet-dómot 1877 és 1896 között Steindl Imre tervei alapján építették újjá.

Fotó: Nomadneshot

Jakab-palota

Az óváros szélén álló neogótikus épület Jakab Péter építész munkája, aki saját rezidenciájaként tervezte a XIX. század végén. Érdekessége, hogy építésekor felhasználták a Szent Erzsébet-dóm restaurálása során feleslegessé vált eredeti kőfaragványokat és díszítőelemeket. Esti kivilágításban az épület tornyai és díszes homlokzata a város egyik leghangulatosabb pontjává teszik a környéket.