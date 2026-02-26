Kassa látnivalói egy hétvégére – 6 ok, amiért Szlovákia második legnagyobb városát imádni fogod

A szlovák-magyar határtól mindössze néhány kilométerre fekvő település magja a középkori városszerkezetet idézi, központjában az ország legnagyobb templomával. A Fő utca (Hlavná ulica) különlegessége az orsó alakú kialakítás, amely tágas teret enged a gótikus, barokk és klasszicista paloták sorfalának. A tél végi és a kora tavaszi időszakban a város csendesebb, méltóságteljesebb hangulatot kínál, ilyenkor az építészeti részletek és a múzeumi tárlatok kerülnek előtérbe. Ezek Kassa látnivalói, ha csak egyetlen hétvégéd van a város felfedezésére.
Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa volt, ami tartós nyomot hagyott a szolgáltatások minőségén és a kulturális kínálaton. A történelmi épületek mellett a kortárs művészet is helyet követelt magának, régi ipari létesítményeket töltve meg új tartalommal. Minden adott ahhoz, hogy Szlovákia második legnagyobb városát felírd a bakancslistádra, ráadásul 2021 óta végig autópályán lehet utazni a városba.
Kassa, és egyben az ország legjelentősebb szakrális építménye a város jelképeként uralja a főteret: a XIV. században épült gótikus székesegyház, a Szent Erzsébet-dóm Európa legkeletibb ilyen stílusú dómja. Belső terében a szárnyasoltárok és a Rákóczi-kripta a magyar történelem iránt érdeklődők számára kötelező állomás. A monumentális épület tömege különösen tekintélyt parancsoló, 60 méter magas tornyába pedig fel is lehet mászni, ahonnan lenyűgöző kilátás tárul az ember szeme elé.
Az óváros szélén álló neogótikus épület Jakab Péter építész munkája, aki saját rezidenciájaként tervezte a XIX. század végén. Érdekessége, hogy építésekor felhasználták a Szent Erzsébet-dóm restaurálása során feleslegessé vált eredeti kőfaragványokat és díszítőelemeket. Esti kivilágításban az épület tornyai és díszes homlokzata a város egyik leghangulatosabb pontjává teszik a környéket.
A Fő utca közepén elhelyezkedő neobarokk épület Láng Adolf tervei alapján készült, és belső díszítése a bécsi operaházak eleganciáját idézi. A homlokzaton látható szobrok és a belső tér falfestményei a klasszikus európai művészeti hagyományokat tükrözik. Érdemes belülről is megtekinteni a pazarul aranyozott nézőteret.
A múzeum főépülete közelében látható a kožuchovcei fatemplom, amelyet 1927-ben szállítottak a városba, hogy megmentsék az enyészettől. Az 1741-ben épült, tisztán fából készült szerkezet a népi építészet remeke, amely éles kontrasztban áll a város míves kőpalotáival. A Kelet-szlovákiai Múzeum belső termeiben őrzik a híres kassai arany éremleletet, amely több ezer érméből álló együttes.
Ez a keskeny, macskaköves sikátor eredeti formájában maradt fenn, ahol ma is hagyományos mesterségek képviselői dolgoznak. A felújított apró házakban kovácsok, fazekasok és pékek tartják életben a középkori céhes világ hangulatát. A téli szürkületben a kislámpákkal megvilágított kirakatok és a kézműves műhelyek intimebb élményt nyújtanak a széles sugárutaknál.
A történelmi belvárostól egy rövid sétára található egykori dohánygyár ma Kassa legfontosabb alternatív kulturális központja. Az indusztriális környezetben galériák, koncerttermek és egy bisztró működik, megmutatva, hogyan kaphat egy régi gyárépület modern funkciót. Télen ez a helyszín a helyi közösségi élet csomópontja, ahol a kortárs művészet és a városi múlt találkozik.
A Felvidék nemcsak ódon várakkal és romokkal büszkélkedik, hanem lenyűgöző városokkal is, ahol a kultúra, a magyar múlt éppúgy megtalálható, mint a környékbeli természeti értékek. Ha tavaszra még nem lenne ötleted, hogy hová indulj kirándulni, akár csak egyetlen hétvégére is, Kassát feltétlenül írd fel az opcionális úti célok közé! Nem fogod megbánni.
