Orbán Viktor: Energiaválság van Európában

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 18:32
védett árüzemanyag
A helyzetet nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé, fejtette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé.

Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a VÉDETT ÁRAT a benzinre és a gázolajra

- fogalmazott a miniszterelnök.

