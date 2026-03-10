Orbán Viktor: Energiaválság van Európában

Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé.
Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a VÉDETT ÁRAT a benzinre és a gázolajra
- fogalmazott a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.