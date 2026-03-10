Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Egy férfi kiabálása törte meg a csendet: az ötödikről kellett menekíteni Debrecenben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 18:35
Nem semmi rablás történt az éj leple alatt.
B. V.
Az ötödik emeletről, kikiabálva próbált segítséget kérni egy debreceni férfi, miután a lakásba zárták. A március 6-án, hajnalban történt esetről a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség számolt be Facebook-oldalán. 

Fotó: Gé / MW

 

Az ötödikről, kiabálva próbált menekülni egy férfi

Mint, ahogy a hatóság közölte, az áldozat egy női ismerősével töltötte az estét az ingatlanjában, azonban miután korán lefeküdt aludni az egyik szobában, a nő egy hirtelen ötlettől vezérelve magához vette a férfi telefonját, pénzét, arany ékszereit és több karóráját is, majd elment. 

Távozáskor még arra is gondosan odafigyelt, hogy a bejárati ajtót bezárja.  A sértett telefon és pótkulcs híján segítséget sem tudott kérni, és a lakásból sem tudott kimenni. A rendőrök pár órán belül elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves nőt. Lopás és személyi szabadság megsértése miatt kell felelnie 

- írják közösségi média oldalukon.

 

