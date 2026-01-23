Eddig nem egyértelmű dolgokat is tisztáz az új KRESZ – véli a Kreszprofesszor

A leginkább csak az ország Kreszprofesszorként ismert oktató, Pető Attila szerint alaposan ráfért már a frissítés a közlekedési szabályozásra. A szakember szerint az új KRESZ szükségszerű volt, ráadásul egyértelműen tisztáz olyan szituációkat, amelyek korábban többféle formában is értelmezhetők voltak.

Az új KRESZ már igencsak időszerű volt, mert nagyot változott a közlekedés az utolsó szabályozás óta eltelt időben - véli Pető Attila. / Fotó: Timi Keszthelyi / Pexels (illusztráció)

Ezek az új KRESZ legnagyobb változásai

Pető Attila szerint a nemrég elkészült és immár nyilvános, továbbá véleményezhető tervezet a KRESZ módosítására mára szükségszerű volt.

Vannak benne olyan elemek, amiket az élet úgy hozta, hogy muszáj volt belevenni!

Ilyen például az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás.

A Kreszprofesszor viccesen még arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi KRESZ még a sima rollerekkel sem foglalkozott, nemhogy az elektromos eszközökkel...

Most már van kis és nagy teljesítményű roller. Míg a kis teljesítményűre inkább a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznak, addig a nagy teljesítményűre már inkább a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályok érvényesek – leszámítva, hogy jogosítvány még nem kell ezekhez. Nem is mehetnek ezek már a kerékpárúton, míg a kis teljesítményű rollerek igen

– világított rá Pető Attila.

Az új KRESZ alól már a rolleresek számára sincs kibúvó. / Fotó: Zubair Rafiq / Pexels

Sokan az autósok közül háborognak amiatt, hogy előzésnél másfél méteres oldaltávolság tartására kötelez az új KRESZ.



A KRESZ eddig csak annyit mondott, hogy megfelelő oldaltávolságot kell biztosítani előzés közben a másik járműtől. Ez viszont nagyon relatívnak bizonyult: ahány autós, annyiféle értelmezés volt. Most az új KRESZ kimondja, hogy ennek a távolságnak 50 km/h alatt legalább 1 méter, míg nagyobb sebességnél legalább 1,5 méternek kell lennie. Ez minden eszközre és még a gyalogosokra is igaz, nem csupán a kerékpárosok előzésére vonatkozik!

– hívja fel rá a figyelmet a Kreszprofesszor, aki a gyorshajtási bírságokért kiszabható büntetési tételek jelentős emelkedéséről is elmondta véleményét.



Én azt szoktam mondani, hogy ha egy 30 milliós autó gyorshajtásért kap 300 ezer forintos büntetést, az nem visszatartó erő. De ha ötödször is megkapja, akkor már az. Egyébként minden európai országban magasabbak még ennél is a büntetési tételek

– hívta fel rá az emiatt fanyalgók figyelmét a Kreszprofesszor.