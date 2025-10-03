Nőtt a magyarok autóvásárlási kedve: A bővülést elsősorban az állami támogatási program okozta

Magyarországon összesen 95 946 új személyautót helyeztek forgalomba az idei első kilenc hónapban, ami 7,7 százalékkal több, mint 2024 hasonló időszakában – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE). Az elektromos autók piaca kifejezetten erősödött az év során, 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba.

Az elektromos autók piaca erősödött. Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A bővülést elsősorban az állami támogatási program és a folyamatosan szélesedő modellkínálat okozta, amelyek érdemben élénkítették a keresletet. Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor az elektromos személyautók piaci részesedése 8,4 százalék volt, tehát továbbra sem éri el a 10 százalékos küszöböt – ismertette az MGE a Piac és Profit szerint.

A kis haszonjárművek szegmensében visszaesés történt; összesen 17 030 kishaszongépjárművet regisztráltak az első három negyedévben, 7,4 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Az első kilenc hónapban Magyarországon 3707 nagy haszonjárművet helyeztek forgalomba, ami 12,2 százalékos csökkenés 2024 azonos időszakához képest. A visszaesés hátterében továbbra is a gazdasági bizonytalanságok és a megemelkedett költségszint állhat; a magas üzemanyagárak és a drágább finanszírozás miatt a vállalatok inkább a meglévő járműpark fenntartására koncentrálnak, és óvatosabban ütemezik a flotta megújítását – jelezte az egyesület.

A forgalomba helyezett autóbuszok száma 462 volt az első három negyedévben, 25,9 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. A növekedés részben a beszerzési ciklusok és közbeszerzések lefutásához, valamint a tavalyi alacsonyabb bázishoz köthető, így a piaci élénkülés most koncentráltabban jelentkezett – írták.

Az új motorkerékpárok száma 6151 volt, a piac a hosszú ideje tartó pozitív trend után csökkent 3,1 százalékkal, de egy ekkora visszaesés a piac normális működésének része az egyesület szerint.

Az MGE kifejtette: az Európai Unióban 2025-ben szigorodtak az autógyártókra vonatkozó kibocsátási normák, miközben a belső égésű motorok fokozatos kivezetése továbbra is napirenden van. Ugyanakkor a gyártók egyre inkább több technológia párhuzamos fejlesztésében látják a jövőt.