Brutális ráfutásos balesetben ütközött össze négy autó

Ráfutásos baleset miatt ütközött össze négy személygépjármű Kaposvár közelében, a 610-es úton péntek kora délután. A balesetben többen megsérülhettek, három mentőautó érkezett a helyszínre.
A Sonline információi szerint ráfutásos baleset történt a 610-es úton, a taszári körforgalom közelében. A lap úgy tudja, hogy Kaposvár felől érkező négy személygépkocsi ütközött össze a kereszteződésnél, mindegyik járművel Taszár felé haladtak. A balesetben többen megsérülhettek, három mentőautó és szintén három tűzoltó is érkezett a baleset helyszínére - olvasható a Sonline cikkében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.