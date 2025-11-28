Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Brutális ráfutásos balesetben ütközött össze négy autó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 14:51
ráfutásos balesetKaposvár
A helyszínre három mentőautó is érkezett. Ráfutásos baleset okoz fennakadást az érintett szakaszon.

Ráfutásos baleset miatt ütközött össze négy személygépjármű Kaposvár közelében, a 610-es úton péntek kora délután. A balesetben többen megsérülhettek, három mentőautó érkezett a helyszínre. 

Három mentőautóra is szükség volt egy ráfutásos balesetben Kaposvárnál.
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Ráfutásos balesethez sietett három mentő

A Sonline információi szerint ráfutásos baleset történt a 610-es úton, a taszári körforgalom közelében. A lap úgy tudja, hogy Kaposvár felől érkező négy személygépkocsi ütközött össze a kereszteződésnél, mindegyik járművel Taszár felé haladtak. A balesetben többen megsérülhettek, három mentőautó és szintén három tűzoltó is érkezett a baleset helyszínére - olvasható a Sonline cikkében.

