Téli csodavilág lett a Mátrából, elképesztő képek jöttek

A heol számolt be a hóhelyzetről, amely a Mátraszentistvánban található Síparkot is elérte. A síközpontot remekül érinti az időjárási helyzet, és még csak most jön a java, hiszen a havazás miatt egy szezonvégi felpörgés következhet hétvégén. Emellett csodálatos képet is megosztott a hírportál arról, hogyan néz ki most a síparadicsom.
Az Északi-Középhegység területén már csütörtökön délután betört a mediterrán ciklon okozta hóesés, így jó előre tudtak készülni a hétvégi helyzetre.
A térségbe már betört a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg, így a minimum-hőmérséklet akár -5 Celsius-fok alá is süllyedhet. Ez nemcsak a természetes hó megmaradását segíti, hanem a hóágyúzást is lehetővé teszi.
Korábban megírtuk, hogy a Kékestetőből is egy mesébe illő tájkép alakult ki, teljesen fehérbe borult a hegycsúcs, amelyről ide kattintva tudsz felvételeket megtekinteni.
