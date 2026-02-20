HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Téli csodavilág lett a Mátrából, elképesztő képek jöttek

északi - középhegység
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:50
kékestetőmátraszentistván
Az utolsó nagy szezont hozza el a Mátrába a frissen leesett hó.

A heol számolt be a hóhelyzetről, amely a Mátraszentistvánban található Síparkot is elérte. A síközpontot remekül érinti az időjárási helyzet, és még csak most jön a java, hiszen a havazás miatt egy szezonvégi felpörgés következhet hétvégén. Emellett csodálatos képet is megosztott a hírportál arról, hogyan néz ki most a síparadicsom.

Friss hó borítja a Sípark Mátraszentistván pályáit – a tél eddigi legnagyobb havazása érkezhet a Mátrába.
Forrás: Sípark Mátraszentistván
Forrás: Sípark Mátraszentistván 

Az Északi-Középhegység területén már csütörtökön délután betört a mediterrán ciklon okozta hóesés, így jó előre tudtak készülni a hétvégi helyzetre. 

A térségbe már betört a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg, így a minimum-hőmérséklet akár -5 Celsius-fok alá is süllyedhet. Ez nemcsak a természetes hó megmaradását segíti, hanem a hóágyúzást is lehetővé teszi.

- írja a heol.hu.

Korábban megírtuk, hogy a Kékestetőből is egy mesébe illő tájkép alakult ki, teljesen fehérbe borult a hegycsúcs, amelyről ide kattintva tudsz felvételeket megtekinteni.

 

