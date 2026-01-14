Jobb lesz feltankolni az autósoknak: tovább emelkedhet az üzemanyag ára

Érdemes lesz felkészülni az üzemanyagár-változásokra mindenkinek. Bár a benzin ára változatlan marad, a gázolajé már a mai napra is emelkedett.
A Holtankoljak.hu közleménye szerint csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, bruttó 3 forinttal, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad.
A mai nap még az alábbi árak alapján tankolhatunk:
Viszont ez még nem minden, ugyanis holnaptól tovább emelkedhet a gázolaj átlagára is.
