Jobb lesz feltankolni az autósoknak: tovább emelkedhet az üzemanyag ára

Érdemes lesz felkészülni az üzemanyagár-változásokra mindenkinek. Bár a benzin ára változatlan marad, a gázolajé már a mai napra is emelkedett.

Emelkedik az üzemanyag ára. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Jobb lesz feltankolni az üzemanyagból

A Holtankoljak.hu közleménye szerint csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, bruttó 3 forinttal, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad.

A mai nap még az alábbi árak alapján tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 Ft/liter

Gázolaj: 568 Ft/liter

Viszont ez még nem minden, ugyanis holnaptól tovább emelkedhet a gázolaj átlagára is.