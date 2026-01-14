Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Jobb lesz feltankolni az autósoknak: tovább emelkedhet az üzemanyag ára

üzemanyagár változás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:20
gázolajbenzin
Holnap ismét emelkedhet az üzemanyag átlagára.

Érdemes lesz felkészülni az üzemanyagár-változásokra mindenkinek. Bár a benzin ára változatlan marad, a gázolajé már a mai napra is emelkedett.

Emelkedik az üzemanyagára.
Emelkedik az üzemanyag ára. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Jobb lesz feltankolni az üzemanyagból

A Holtankoljak.hu közleménye szerint csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, bruttó 3 forinttal, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad. 

A mai nap még az alábbi árak alapján tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter

Viszont ez még nem minden, ugyanis holnaptól tovább emelkedhet a gázolaj átlagára is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
