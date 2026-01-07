Jó hír érkezett az üzemanyagárakról: ennek sokan fognak örülni!

Kedvező hírekről számoltak be a Holtankoljak.hu oldalán az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Eszerint csütörtökön, vagyis január 8-án a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe.
A mai napon (2026.01.07) tehát még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:
95-ös benzin: 558 Ft/liter
Gázolaj: 570 Ft/liter
