Jó hír érkezett az üzemanyagárakról: ennek sokan fognak örülni!

Kedvező hírekről számoltak be a Holtankoljak.hu oldalán az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Eszerint csütörtökön, vagyis január 8-án a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe.

Kedvező hír érkezett az üzemanyagárakról: így változik holnaptól / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csökkenő üzemanyagárakról számoltak be