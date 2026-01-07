Jó hír érkezett az üzemanyagárakról: ennek sokan fognak örülni!

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 14:20
Kedvező hírekről számoltak be a Holtankoljak.hu oldalán az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Eszerint csütörtökön, vagyis január 8-án a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe.

Kedvező hír érkezett az üzemanyagárakról: így változik holnaptól / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csökkenő üzemanyagárakról számoltak be

A mai napon (2026.01.07) tehát még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 558 Ft/liter

Gázolaj: 570 Ft/liter 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
