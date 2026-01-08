Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nem tudod, hol szánkózz? 5 magyarországi szánkópálya a családi kiruccanáshoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:10
A nagy hó eljöttével ideje kihasználni a vastag hótakarót. Összegyűjtöttük az ország legjobb szánkópályáit, ahol az egész család önfeledten csúszkálhat.
Évek után sokak gyermekkora tér vissza: ismét akkora a hó, hogy boldogan szánkózhatunk. 

Itt szánkózhatunk idén télen
Itt szánkózhatunk idén télen / Fotó: TATYANA TOMSICKOVA / 123RF

A rég pincébe rakott szánkók is előkerülnek, és ha egy termosz tea társaságában indulnál havas kiruccanásra, íme az 5 legjobb szánkópálya Magyarországon.

5 hely, ahol szánkózhatunk 

 

Normafa

Budapesten és környékén szinte mindenki ide veszi az irányt, így gyorsan meg is telik csúszkáló családokkal. Az Anna-rét lankái kifejezetten gyermekbarátok, különösen a kisebbek élvezhetik biztonságosan. A könnyen megközelíthető helyen mesterséges hó is elérhető, így akkor is használható, ha máshol már olvadás és sár fogad.

Mátra

A Mátra több pontja is kiváló szánkózásra. Mátrafüreden két szánkózóhely is található, de Mátraszentimrén és Bagolyirtáson is működnek sípályák és azok környékei, ahová érdemes ellátogatni. A Kékestetőn és a Pilis északi oldalán is nagyobb az esély a tartós, vastag hóra, azonban fontos figyelni arra, hogy a sípályák területén a szánkózás tilos.

Visegrád

Bár a Nagyvillámnál található bobpálya nem alkalmas szánkózásra, viszont a közeli lejtők és domboldalak lehetőséget kínálnak a szánkózni vágyóknak.

Dobogókő

Budapesthez közeli elhelyezkedése ellenére gyakran vastag hó várja a családokat a sípálya melletti dombokon, amelyek ideálisak a szánkózáshoz.

Bánkút

Bár inkább a síeléséről ismert, a környéken kijelölt szánkópálya is várja a látogatókat. A nyugodt, kiszámítható terepen a kisebbek is bátran kipróbálhatják magukat - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
