Nem tudod, hol szánkózz? 5 magyarországi szánkópálya a családi kiruccanáshoz

Évek után sokak gyermekkora tér vissza: ismét akkora a hó, hogy boldogan szánkózhatunk.
A rég pincébe rakott szánkók is előkerülnek, és ha egy termosz tea társaságában indulnál havas kiruccanásra, íme az 5 legjobb szánkópálya Magyarországon.
Budapesten és környékén szinte mindenki ide veszi az irányt, így gyorsan meg is telik csúszkáló családokkal. Az Anna-rét lankái kifejezetten gyermekbarátok, különösen a kisebbek élvezhetik biztonságosan. A könnyen megközelíthető helyen mesterséges hó is elérhető, így akkor is használható, ha máshol már olvadás és sár fogad.
A Mátra több pontja is kiváló szánkózásra. Mátrafüreden két szánkózóhely is található, de Mátraszentimrén és Bagolyirtáson is működnek sípályák és azok környékei, ahová érdemes ellátogatni. A Kékestetőn és a Pilis északi oldalán is nagyobb az esély a tartós, vastag hóra, azonban fontos figyelni arra, hogy a sípályák területén a szánkózás tilos.
Bár a Nagyvillámnál található bobpálya nem alkalmas szánkózásra, viszont a közeli lejtők és domboldalak lehetőséget kínálnak a szánkózni vágyóknak.
Budapesthez közeli elhelyezkedése ellenére gyakran vastag hó várja a családokat a sípálya melletti dombokon, amelyek ideálisak a szánkózáshoz.
Bár inkább a síeléséről ismert, a környéken kijelölt szánkópálya is várja a látogatókat. A nyugodt, kiszámítható terepen a kisebbek is bátran kipróbálhatják magukat - írja a Köpönyeg.
