Filléres megoldások szánkó helyett: így lesz igazán szórakoztató a ropogós hótakaró az unokákkal

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 14:05
Óriási hó esett, és az egész ország egy igazán varázslatos, ritkán látott fehér arcát mutatja. Bűn lenne kihagyni egy kis téli mókázást! Ha azonban nincs kéznél a klasszikus felszerelés, most megmutatjuk, mit használhatsz szánkó helyett, ha egy kis felszabadult és szórakoztató csúszkálásra vágysz a családdal!
Nem lepődnénk meg, ha az utóbbi évek tapasztalatából tanulva már megszabadultál volna minden téli játékszertől. Most azonban végre újra igazi, vastag hótakaró borítja a tereket, utcákat, ami csak egyet jelenthet: itt az ideje egy kis csúszkálásnak! Ha azonban nincs otthon a klasszikus hószán, akkor sem kell pánikba esni: ideje újraértékelni a garázsban, kamrában tárolt „kacatokat", mert ezek a hétköznapi tárgyak tökéletesek a szánkó helyett!

Szánkó helyettesítő tárgyak a szánkózáshoz gyerekkel.
Szánkó helyett: ezekkel a hétköznapi tárgyakkal is csúszkálhattok a hóban a gyerekekkel / Fotó: Linas  T /  Shutterstock 
  • Meglepően sok otthoni tárgyat használhatunk szánkóalternatívaként.
  • A gyorsaság és a móka is ugyanolyan lehet, mint egy hagyományos szánkón.
  • A rögtönzött, leleményes megoldásoknak megvannak a maga szabályai, amelyeket fontos, hogy betartsunk.
  • Szánkó helyett alternatívák, amikkel nem marad el a havas csúszkálás öröme.

Otthoni, filléres eszközök a szánkó helyett

1. Kartonra fel!

Amiből tényleg minden háztartásban akad: vastagabb kartonlapok. Ezek meglepően jól bírják a havat, és nem olvadnak meg 1-2 menettől, ráadásul a hegyre is könnyűszerrel fel lehet cipelni őket még a 20. csúszás után is! Érdemes azonban több darabbal készülni, ha néhány menetnél többet tervez a család.

2. Multifunkcionális háztartási műanyagok

A tárolódobozok fedele tökéletes hókorong és szánkó helyett: lapos, gyors és nehéz vele felborulni a buckákban. De ugyanilyen élményt nyújthat egy nagyobb műanyag tálca is, amit már nem használunk az eredeti céljára. Friss havon hihetetlenül jól siklanak.

3. A nyári játékokból téliek is lehetnek

Soha nem gondoltad volna, hogy a nyári szezonban kilyukadt gyerekmedence, úszógumi vagy matrac még télen jó szolgálatot tehet – pedig szánkózásra pont tökéletesek, és a gyerekek is imádni fogják.

Ha még épek, akkor is használhatóak csúszkálásra – sőt, így még sebesebben érhetsz a kicsikkel a lejtő aljára. Csak arra számíts, hogy a nagy melegben már nem pancsolhatsz vele újra.

+1: szemeteszsák

A végső megoldás, ha semmi nincs otthon a fentiekből. Egy vastagabb, zöldhulladékgyűjtő változat meglepően strapabíró, bár tény, hogy a komfortérzet nem lesz 100%-os.

Csak óvatosan!

A felsoroltak közül egyik sem egy kifejezetten szánkózásra tervezett eszköz, így fontos, hogy még körültekintőbb légy, ha a családdal mész csúszkálni. A szánkóalternatívák mellett ne felejtsd otthon az óvatosságodat sem: keresd a rövid, lankás lejtőket és az átlátható terepeket!

Az alábbi videóban tippeket hallhatsz a biztonságos szánkózáshoz:

Mutatjuk, merre induljatok, ha szánkózni támad kedvetek:

 

