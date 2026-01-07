Életmentő tippek a felhőtlen téli szórakozáshoz: amit minden szülőnek tudnia kell szánkózás előtt

Már indultok is a Normafára, vagy csak a közeli domboldalra sétáltok fel csúszni párat? Bármi is a célpont, a szánkózás csak akkor maradhat örömteli élmény, ha nem történik baleset. Ezeket a szabályokat fontos tudnod, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a havas, téli kikapcsolódás a gyerekekkel!

Szánkózás a gyerekkel: ezeket a szabályokat kell betartanotok, hogy ne essen bajotok.

Fotó: 123RF

Biztonságos helyszínek a szánkózáshoz.

A felszerelés fontossága.

Biztonságos testhelyzet.

Figyelem a többi szánkózóra.

Meleg, vízálló öltözet.

Ezek a biztonságos szánkózás szabályai

1. A szánkópálya kiválasztása

Fontos észben tartani, hogy bár nagy hó esett, nem minden lejtő alkalmas a szánkózásra, legalábbis a biztonságos szánkózásra. A megfelelő szánkópálya kiválasztásánál ügyelj arra, hogy:

a domb ne legyen túl meredek,

a felülete inkább havas, mint jeges legyen,

ne egy autóútba, parkolóba vagy vízbe torkolljon.

Érdemes nyílt, fáktól és kerítésektől mentes területet választani, mivel csúszás közben nehéz lehet pontosan irányítani a szánkót.

Amennyiben nem nappal indultok el a gyerekekkel csúszkálni, kizárólag jól kivilágított helyen szánkózzatok, hogy elkerüljétek az esetleges ütközéseket, komolyabb baleseteket.

2. Megfelelő testhelyzet

Legalább ilyen fontos, hogy a gyermek csak a megfelelő testhelyzetben csússzon le: mindig ülve, lábbal előre. Minden ettől eltérő pozíció komoly veszélyt jelenthet számára, különösen nagyobb sebesség esetén.

3. Védőfelszerelés szánkózáshoz

Annak ellenére, hogy a szánkózás során történő balesetek nagy része fejsérülés, sok gyereken nem látni sisakot. Mindenképp szerezz be egy kifejezetten téli sportokra tervezett bukósisakot, vagy add a gyerekre a biciklizéshez is használt sisakot.

4. Szánkó KRESZ

Fontos figyelembe venni, ha nem egyedül csúsztok egy lejtőn – különösen, ha síterepen szánkóztok!

Fotó: TATYANA TOMSICKOVA / 123RF

Az esések, bukások mellett az ütközésekből is számos baleset történik. Mielőtt elkezdődne a szórakozás, tanítsd meg a gyereknek, hogy figyeljen oda a társaira, és nézzen körül a csúszás előtt, valamint a visszasétálás közben.

5. Meleg ruha

A réteges, vízálló öltözet elengedhetetlen. Nemcsak a kényelem szempontjából, de ez védi a gyermeket a kihűléstől is.

DE: a hosszú sálak, lifegő zsinórok is könnyen beakadhatnak. Ezeket érdemes kerülni vagy jól betűrni a szánkózás idejére.

Végezetül, a szánkózás hiába gyerekjáték, de valójában nem az. Mindig szükség van felnőtt felügyeletre, aki figyel, irányít és ha kell, közbeavatkozik.

Az alábbi videóból kiderül, hogy lehet biztonságos a szánkózás a gyerekkel: