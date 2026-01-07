Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Életmentő tippek a felhőtlen téli szórakozáshoz: amit minden szülőnek tudnia kell szánkózás előtt

2026. január 07. 09:08
Nagy a hó, nagy az öröm is minden családban. Egyszóval irány a legközelebbi domboldal, és végre lehet nagyokat csúszni! Mielőtt azonban nekilátnátok a szánkózásnak, ezeket kell tudnotok, hogy elkerüljétek a baleseteket!
Ripszám Boglárka
Már indultok is a Normafára, vagy csak a közeli domboldalra sétáltok fel csúszni párat? Bármi is a célpont, a szánkózás csak akkor maradhat örömteli élmény, ha nem történik baleset. Ezeket a szabályokat fontos tudnod, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a havas, téli kikapcsolódás a gyerekekkel!

Apa és fia szánkózás közben.
Szánkózás a gyerekkel: ezeket a szabályokat kell betartanotok, hogy ne essen bajotok.
Fotó: 123RF
  • Biztonságos helyszínek a szánkózáshoz.
  • A felszerelés fontossága.
  • Biztonságos testhelyzet.
  • Figyelem a többi szánkózóra.
  • Meleg, vízálló öltözet.

Ezek a biztonságos szánkózás szabályai

1. A szánkópálya kiválasztása

Fontos észben tartani, hogy bár nagy hó esett, nem minden lejtő alkalmas a szánkózásra, legalábbis a biztonságos szánkózásra. A megfelelő szánkópálya kiválasztásánál ügyelj arra, hogy:

  • a domb ne legyen túl meredek,
  • a felülete inkább havas, mint jeges legyen,
  • ne egy autóútba, parkolóba vagy vízbe torkolljon. 

Érdemes nyílt, fáktól és kerítésektől mentes területet választani, mivel csúszás közben nehéz lehet pontosan irányítani a szánkót.

Amennyiben nem nappal indultok el a gyerekekkel csúszkálni, kizárólag jól kivilágított helyen szánkózzatok, hogy elkerüljétek az esetleges ütközéseket, komolyabb baleseteket.

2. Megfelelő testhelyzet

Legalább ilyen fontos, hogy a gyermek csak a megfelelő testhelyzetben csússzon le: mindig ülve, lábbal előre. Minden ettől eltérő pozíció komoly veszélyt jelenthet számára, különösen nagyobb sebesség esetén.

3. Védőfelszerelés szánkózáshoz

Annak ellenére, hogy a szánkózás során történő balesetek nagy része fejsérülés, sok gyereken nem látni sisakot. Mindenképp szerezz be egy kifejezetten téli sportokra tervezett bukósisakot, vagy add a gyerekre a biciklizéshez is használt sisakot.

4. Szánkó KRESZ

Gyerekek szánkózás közben a havon.
Fontos figyelembe venni, ha nem egyedül csúsztok egy lejtőn – különösen, ha síterepen szánkóztok!
Fotó: TATYANA TOMSICKOVA / 123RF

Az esések, bukások mellett az ütközésekből is számos baleset történik. Mielőtt elkezdődne a szórakozás, tanítsd meg a gyereknek, hogy figyeljen oda a társaira, és nézzen körül a csúszás előtt, valamint a visszasétálás közben.

5. Meleg ruha

A réteges, vízálló öltözet elengedhetetlen. Nemcsak a kényelem szempontjából, de ez védi a gyermeket a kihűléstől is.

DE: a hosszú sálak, lifegő zsinórok is könnyen beakadhatnak. Ezeket érdemes kerülni vagy jól betűrni a szánkózás idejére.

Végezetül, a szánkózás hiába gyerekjáték, de valójában nem az. Mindig szükség van felnőtt felügyeletre, aki figyel, irányít és ha kell, közbeavatkozik.

Az alábbi videóból kiderül, hogy lehet biztonságos a szánkózás a gyerekkel:

Szuper hazai helyek a szánkózáshoz:

 

