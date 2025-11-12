Lélegzetelállító látvány: érdemes lesz ma este felnézni az égre

Az idei év eddigi legerősebb kitörését produkálta november 11-én a Nap. Az AR4274 jelű napfolt november 11-én egy X5,1-es osztályú kitörést produkált, amely nemcsak az idei legintenzívebb ilyen történés, de 2024 októbere óta nem volt hasonló mértékű. Akkor egy X9-es erősségű kitörés történt, amely után lehet, hogy feltűnik a sarki fény Magyarországon.

Sarki fény lehet Magyarországon is

A Space.com szerint a kitörés a csúcspontját magyar idő szerint november 11-én 11 órakor érte el. A napfolt robbanása erős (R3-as szintű) rádiókimaradásokat okozott Afrikában és Európában, megzavarva a nagyfrekvenciás rádiókommunikációt a Föld ezen részén.

Az AR4274 nemrég több kitörést is produkált már: november 9-én egy X1,7-es, november 10-én pedig egy X1,2-es erősségűt. Ezeket a kitöréseket koronakilökődések (CME-k) kísérték, amelyek együttesen érhetik el a Földet, és G3-as erősségű geomágneses vihart okozhatnak. Ez az 1-től 5-ig terjedő skálán erős besorolást jelent, ami kisebb zavart okozhat a navigációban és a műholdas kapcsolatban.



