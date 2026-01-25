Teljesen ledöbbentek a szülők: súlyos égés sérülésekkel ment haza az óvodából a kis Hanga, kórházba kellett szállítani – videó

Akár tragédia is történhetett volna abban a berceli óvodában, ahol leforráztak egy három és fél éves kislányt. A történtek után a kis Hangát a Bethesda gyerekkórházba vitték. Az ovis édesanyja szerint a csöppség súlyos égési sérüléseket szerzett, a mindkét karját érintő sérüléseket az egyik bébiszitter vette észre. Később pedig a kórházban közölték, Hanga valamilyen irritatív anyaggal kellett érintkezzen.

Leforrázták Hangát az óvodában, kórházi ellátásra volt szüksége Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Leforrázták Hangát az óvodában, kórházi ellátásra volt szüksége

A seb másnap iszonyatosan csúnya lett, így míg Hangát kórházban kezelték édesanyja elment az óvodába utána járni, mi történt. Ott először azt állították, hogy látták a sérüléseket a gyereken, de valóban nem szóltak senkinek erről. A nő elmondása szerint az óvoda nem vállalta egyértelműen, hogy ott történt a baleset és kiemelte, átnézte a tisztítószereket a helyszínen és azok ottjártakor nem voltak elzárva a kicsik elől. A kórházban ugyanis felmerült, hogy vegyi anyag is okozhatta az égést a kislány karjain.

Ezt a feltevést erősíti, hogy a kislány ruhái aznap eltűntek az óvodában

Hanga ruháit kerestem, ami egyébként azóta sincs meg, amiben aznap ment ő az óvodába

– mondta az édesanya, aki csak azt szeretné, hogy kiderüljön mi történt a lányával. Az édesapa azóta kivette Hangát az intézményből.

A Tények kereste az óvodát fenntartó önkormányzatot, belső vizsgálatot indítottak, ami szerint nem az óvoda hibázott. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz az ügyben

- írja a Tények.