Óriási örömhírt jelentett be a sztáranyuka: Horváth Éva balesete után újabb mérföldkőhöz érkezett

Horváth Éva Instagram-oldalán számolt be az elképesztő jó hírről, hogy látszik a fény az alagút végén a balesete óta megjárt történetében.

Horváth Éva motorbalesete alaposan felforgatta az életét, minden energiáját a rehabilitációja veszi el (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Éva az elmúlt másfél év legjobb hírét kapta

Az egykori tévés közösségi oldalán jelentkezett be egy videón, ahol elképesztő lelkesedéssel újságolta el követőinek az eddigi legnagyobb jó hírt.

Még nem mondtam nektek, de bizony ez a lábikó összeforrt!

– lelkendezett a sztáranyuka, akinek eredetileg szilánkosra tört a lába. Éva most végre zöld utat kapott az orvosaitól, ami azt jelenti, hogy egy gipsz-szerű rögzítő segítségével gyakorlatilag már egyedül járhat. Horváth Éva gyerekeit is visszakaphatja szép lassan, mint azt sokszor elmondta, borzasztó nehezen viselte, hogy a sok kórházban töltött idő miatt nem lehetett velük annyit, amennyit szeretett volna. A baleset jócskán megnehezítette a család életét, a karácsonyt legalább már otthon tölthette, a 2024-es ünneppel ellentétben. Új végtagrögzítőjével lassan-lassan tényleg visszatérhet az élete a normál kerékvágásba.

Egy végtagrögzítővel már újrakezdheti a járást is (Fotó: Horváth Éva Instagram)

Horváth Éva balesete alaposan megváltoztatta az életét

A sztáranyuka 2024 novemberében szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, ahol nyílt töréssel szállították kórházba, öt helyen is eltört a lába. Állapota súlyos volt, az ottani szabályok szerint azonban az orvosok jócskán kivártak, mire kezelésbe vették Éva sérült lábát. Ennek fő oka, hogy az ellátás drága és amíg nincs a kórház kezében a papír, hogy minden rendben a biztosítással, addig gyakorlatilag megtagadják az ellátást, Éva esetében is ez történt. A probléma azonban az volt, hogy a nyílt törés annyira hosszú ideig maradt kezelés nélkül, hogy közben egy baktérium is megtámadta a lábát, ennek következtében az első hónapok gyakorlatilag azzal teltek, hogy Éva szervezetéből próbálták elpusztítani a baktériumot. Voltak olyan pillanatok, amikor az sem volt biztos, hogy meg tudják menteni a lábát. Balinéz orvosa tanácsára nem sokkal később hazautazott Magyarországra, hogy a legkorszerűbb kezeléseket kaphassa. A folyamatban rengeteg antibiotikumot és fájdalomcsillapítót kellett szednie, amik nagyon letompították őt, ez volt talán a legnehezebb szakasz a felépülésében.